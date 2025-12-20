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про Fiat
4,2
450 отзывов
5 новых
1 041 с пробегом
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История
Fiat раскрыл больше подробностей о новом кроссовере Grizzly
4
3 июня
Новости
Fiat показал новый кроссовер Grizzly с двумя вариантами кузова
5
22 мая
Новости
Stellantis представит больше 100 новинок до 2030 года
2
1
21 мая
Новости
Stellantis пообещал несколько бюджетных электрокаров для Европы
1
19 мая
Новости
Stellantis хочет развивать только четыре бренда из имеющихся 14
1
2
28 апреля
Новости
Кубинец перевёл свой старый Fiat на уголь из-за топливной блокады страны
9
1
20 марта
Новости
Видео
В России продают «самую страшную» машину в мире — она далеко не дешёвая
14
44
26 февраля
Новости
Миниатюрный вэн Fiat из 1950-х выставили на продажу с прицепом-кемпером
12
20 декабря 2025
Новости
Японцы разработали дом на колёсах для фанатов «Звёздных войн»
12 декабря 2025
Новости
Раллийный хэтчбек Fiat 126B выиграл конкурс Hot Wheels — теперь его выпустят в масштабе 1:64
3
3
19 ноября 2025
Новости
Объявлены финалисты премии «Европейский автомобиль года»
1
1
31 октября 2025
Новости
Концерн Stellantis берёт паузу: работа трёх европейских заводов будет приостановлена
1
25 сентября 2025
Новости
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Новости
Fiat
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