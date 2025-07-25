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Новости про Fiat
500
4,6
22 отзыва
43 с пробегом
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Вторичка
Европейскому ситикару Fiat 500 вернули ДВС
2
5 июля 2025
Новости
Abarth выпустит восемь особых экземпляров снятого с производства хот-хэтча
1
26 мая 2025
Новости
Выпуск Fiat 500e приостановят на месяц: его никто не покупает
2
12 сентября 2024
Новости
Самый мощный Abarth разработали не в Abarth: он стоит 133 тысячи евро
28 мая 2024
Новости
Ателье Abarth выпустило лимитированный хот-хэтч в честь 75-летия спортивных Фиатов
13 февраля 2024
Новости
С молотка уйдёт уникальный Fiat 500 — предок пляжных багги
31 января 2024
Новости
Старый Fiat 500 превратили в бэтмобиль с большим V8 и выставили на продажу
9 января 2024
Новости
С молотка уйдёт первый автомобиль гонщика Формулы-1, и он странный
26 октября 2023
Новости
Fiat показал самый маленький в мире фургон для мороженого
24 августа 2023
Новости
Fiat 500e превратили в пляжный пикап без крыши и дверей
1 августа 2023
Новости
Микрокар Citroen Ami стал возрождённым Fiat Topolino
1
31 мая 2023
Новости
Рассекречен первый электрокар Abarth: он мощнее, динамичнее и громче донорского Fiat 500e
1
23 ноября 2022
Новости
1
2
3
Журнал Авто.ру
Новости
Fiat
500
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