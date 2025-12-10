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От Баркетты до Мицуоки: объявления недели на Авто.ру
10
22 марта
Подборки
Вторичка
В продаже! Интересные «итальянцы» для искателей небанальных покупок
17
10 декабря 2025
Подборки
Вторичка
От редких Фиатов до опытов ВАЗа: история кузова тарга, который был не только у Porsche 911
6
6
13 августа 2025
Подборки
От Делореана до Чинквеченто: объявления недели на Авто.ру
20
19
8 июня 2025
Подборки
Вторичка
В продаже! Крутые купе из 1990-х по цене «подогретой» Гранты
1
7 ноября 2023
Подборки
Вторичка
Интересные факты про FIAT, о которых вы не догадывались
3
27 января 2023
Подборки
СССР плюс FIAT. Как рождался АвтоВАЗ: главные цифры
1
10 сентября 2021
Подборки
Недопикапы: грузовички, построенные на базе легковушек
3
11 мая 2019
Подборки
Иногда они возвращаются: 8 автобрендов, разочаровавшихся в России
5
2
31 марта 2019
Подборки
Журнал Авто.ру
Подборки
Fiat
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