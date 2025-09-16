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про Fiat
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История
Кубинец перевёл свой старый Fiat на уголь из-за топливной блокады страны
9
1
20 марта
Видео
Новости
В Италии посоревновались самая узкая, самая короткая и самая низкая машины в мире
4
7
16 сентября 2025
Видео
Новости
Для современного Fiat Ducato разработали ретрокит в стиле 1960-х
8
6
29 августа 2025
Видео
Новости
Главу Fiat искупали в оранжевой краске
1
27 июня 2023
Видео
Новости
Появилось видео с «одноруким» дрифтом Тома Круза из новой части «Миссия: невыполнима»
15 июня 2023
Видео
Новости
Видео: против пикапа Mercedes-Benz X-класса выставили хот-хэтч Fiat 500 от Abarth
1
11 октября 2021
Видео
Новости
Tesla Model X сравнили на бездорожье с кросс-хэтчем Fiat, который впятеро дешевле
1
1
2 августа 2021
Видео
Новости
Посмотрите на медленный дрэг по-индийски: такси Hindustan Ambassador против старого Фиата
1
17 мая 2021
Видео
Новости
Король улиц: тесный тест Fiat 500 Abarth
2
3
8 июля 2020
Тесты
Видео
Самую уродливую машину в мире раздавили танком
3
13 января 2020
Видео
Машина страшная, а дрифт красивый: только посмотрите на это!
1
12 июля 2019
Видео
Посмотрите, на чём ездит самый знаменитый дед
3
19 июня 2019
Видео
1
2
Журнал Авто.ру
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Fiat
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