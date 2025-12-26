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Вторичка
Спорткар Alpine A110 станет электрическим: первые характеристики
26 декабря 2025
Новости
Представлен гоночный электрохэтч Alpine A290 Rallye за 60 тысяч евро
4
3 июля 2025
Новости
Суперкар Alpine разработает один из создателей Ferrari SF90 Stradale
1
29 мая 2025
Новости
Alpine представила купеобразный электрокроссовер А390 с разгоном до сотни меньше 4 секунд
3
27 мая 2025
Новости
Компания Alpine рассказала об оснащении своего первого кроссовера на батарейках
3
28 апреля 2025
Новости
Cерийный кроссовер Alpine на батарейках: фото салона и первые характеристики
5 марта 2025
Новости
Этот год станет последним для спорткара Alpine A110
27 февраля 2025
Новости
Alpine покажет первый электрокроссовер 27 мая
1
21 февраля 2025
Новости
Alpine выпустит конкурента Porsche 911
4 февраля 2025
Новости
Европейским «Автомобилем года» стали два французских электрокара
10 января 2025
Новости
Новый батарейный спорткар Alpine будет круче бензиновых конкурентов
4 декабря 2024
Новости
На европейском конкурсе «Автомобиль года» объявили финалистов
16 ноября 2024
Новости
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Журнал Авто.ру
Новости
Alpine
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