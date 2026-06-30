Alpine и Lacoste сделали раллийный электрокар с крокодилами

Концепт окрасили в молочно-белый цвет, украсив множественными красными акцентами. От стандартного A290 Rallye он отличается, к примеру, иным передним бампером со вставками из «кованого» карбона, закрытой светотехникой и необычными колёсными дисками. На корме появился массивный диффузор, а заднее стекло заменили оригинальным спойлером. Выглядит он как миниатюрный бассейн, наполненный красной жидкостью, из которой выглядывает крокодил того же оттенка.