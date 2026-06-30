Alpine и Lacoste сделали раллийный электрокар с крокодилами

Компания Alpine представила спецверсию батарейного хот-хэтча A290 Rallye, в оформлении которой активно используются не только изображения крокодилов, но и их объёмные фигурки. Спорткар считается концептом и появился на свет в ознаменование сотрудничества автопроизводителя с фешен-брендом Lacoste, логотипом которого является крокодил.
- Концепт окрасили в молочно-белый цвет, украсив множественными красными акцентами. От стандартного A290 Rallye он отличается, к примеру, иным передним бампером со вставками из «кованого» карбона, закрытой светотехникой и необычными колёсными дисками. На корме появился массивный диффузор, а заднее стекло заменили оригинальным спойлером. Выглядит он как миниатюрный бассейн, наполненный красной жидкостью, из которой выглядывает крокодил того же оттенка.
- В отличие от белого кузова, интерьер спорткара выполнен полностью в красном и изобилует логотипами модной фирмы. Большинство панелей и ковшеобразные кресла обтянуты тканью, которую Lacoste использует для производства спортивной одежды. Сами кресла изготовлены методом 3D-печати.
Об изменениях по технической части не сообщается. Alpine A290 Rallye предназначен для начинающих гонщиков и отличается от обычного гражданского хэтча, в частности, спортивной ходовой частью с гоночными амортизаторами и тормозами, а также каркасом безопасности. Расположенный на передней оси тяговый электромотор хот-хэтча развивает 220 л.с.
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