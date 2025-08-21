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SU7
44 с пробегом
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Вторичка
Тесты
В продаже! «Электрички» из КНР на границе крутости и безумия
5
1
11 февраля
Подборки
Вторичка
Пересели на «китайца»: честные отзывы о Xiaomi SU7 от тех, кто ездил на привычных машинах
8
39
21 августа 2025
Подборки
В продаже! Представительские седаны из Китая, которые шокируют ценой
5
15
22 апреля 2025
Подборки
Вторичка
Психи в квадрате: вспоминаем рекордные седаны «Зелёного ада»
2
3
2 ноября 2024
Подборки
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Xiaomi
SU7
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