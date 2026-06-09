Оценка авто
Отчёты
Кредиты
Страховки
Отзывы
Каталог
Гараж
Бортжурнал
Лизинг
Легковые
С пробегом
Новые
Новинки автопрома
Дилеры
Видео
Мото
Мотоциклы
Скутеры
Мотовездеходы
Снегоходы
Коммерческие
Лёгкие коммерческие
Грузовики
Седельные тягачи
Автобусы
Прицепы и полуприцепы
Сельскохозяйственная
Строительная и дорожная
Погрузчики
Автокраны
Экскаваторы
Бульдозеры
Коммунальная
Партнёрам
Для Бизнеса
Разместить рекламу
Сотрудничество с Отчётами
Журнал
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Разное
Договор купли-продажи
Помощь
Стань частью команды
О проекте
Аналитика Авто.ру
Авто.ру
Поиск по объявлениям
Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Легковые
Авто на заказ
Коммерческие
Электро
Мото
Отчёты
Кредиты
Оценка авто
Страховки
Гараж
Журнал
Для Бизнеса
Журнал
Марка, модель
Новости
Тесты
Видео
Разбор
Игры
Подборки
Учебник
Про бизнес
Путешествия
Поиск по журналу
Новости про Xiaomi
SU7
33 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
Обсуждения
Сравнения
Все модели
SU7
YU7
Все материалы
Новости
Видео
Подборки
Вторичка
Тесты
Xiaomi отрицает, что причиной очередного пожара SU7 стал аккумулятор
1
2
9 июня
Новости
Porsche Taycan получил тюнинг-кит, позволивший обогнать Xiaomi SU7
5
5
7 мая
Новости
Список облагаемых налогом на роскошь автомобилей пополнился 18 моделями
1
29 марта
Новости
Xiaomi продал 15 тысяч новых SU7 за 34 минуты
3
20 марта
Новости
Xiaomi запустит продажи нового SU7 на месяц раньше, чем планировалось
4
3
13 марта
Новости
От Xiaomi требуют объявить отзыв всех SU7 из-за блокирующихся дверных ручек
1
27 февраля
Новости
В Xiaomi объяснили «фейерверки» при возгорании SU7
4
5 февраля
Новости
Спрос на Xiaomi SU7 Ultra упал почти в 70 раз
6
31 января
Новости
В игре Gran Turismo 7 впервые появился китайский автомобиль
3
29 января
Новости
Xiaomi SU7 проехал за сутки 4264 километра — это рекорд
2
19 января
Новости
Xiaomi SU7 Ultra выставили в дрэге против Ferrari SF90 XX
4
3
15 января
Новости
Видео
Суперседаны Xiaomi SU7 Ultra появились в наличии на Авто.ру
1
14 января
Новости
1
2
3
4
5
6
Журнал Авто.ру
Новости
Xiaomi
SU7
Подождите
Объявления загружаются