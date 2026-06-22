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Xiaomi YU7 GT стал первым в мире беспилотным рекордсменом Нюрбургринга
1
08:55
Новости
Xiaomi YU7 GT установил, возможно, самый странный рекорд Нюрбургринга
4
11 июня
Новости
Из топ-10 самых продаваемых автомобилей Китая исчезли машины с традиционными ДВС
1
9 июня
Новости
Xiaomi отрицает, что причиной очередного пожара SU7 стал аккумулятор
1
2
9 июня
Новости
Убытки Xiaomi от продажи электрокаров за год выросли вшестеро
1
27 мая
Новости
Xiaomi назвала цены на самый мощный и самый простой кроссоверы YU7
2
22 мая
Новости
Xiaomi подтвердила, что рекорд Нюрбургринга установил серийный YU7
2
21 мая
Новости
Xiaomi YU7 GT побил рекорд Audi RS Q8 Performance на Нюрбургринге
1
1
19 мая
Новости
Рассекречен интерьер мощнейшего Xiaomi YU7
2
15 мая
Новости
Рыночная доля электрокаров и гибридов в КНР достигла исторического максимума
1
13 мая
Новости
Porsche Taycan получил тюнинг-кит, позволивший обогнать Xiaomi SU7
5
5
7 мая
Новости
Самый большой кроссовер Xiaomi попал на фото: это гибрид
1
5 мая
Новости
1
2
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