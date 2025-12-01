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Подборки про Volvo
S60
4,7
223 отзыва
594 с пробегом
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Эталоны качества? Топ-5 надёжных седанов из Европы дешевле 2 500 000 рублей
3
22 июня
Подборки
Топ-20 крупных седанов дешевле 1 000 000 рублей: самый подробный гид
14
9
5 марта
Подборки
В продаже! Солидные седаны по цене новой Lada Iskra
4
13
1 декабря 2025
Подборки
Вторичка
Топ-6 престижных седанов D-класса за 3 500 000 рублей: обзор вторичного рынка
2
14
31 июля 2025
Подборки
6 премиальных седанов с пробегом за 3 000 000 рублей: что можно купить вместо китайской Камри
2
2
6 июля 2023
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