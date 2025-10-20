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Подборки про Volvo
XC60
4,8
206 отзывов
53 новых
693 с пробегом
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Европейские кроссоверы до 2 миллионов рублей: топ-5 беспроблемных моделей
6
3
20 октября 2025
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Журнал Авто.ру
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Volvo
XC60
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