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про Volvo
4,6
1 683 отзыва
152 новых
4 461 с пробегом
Технические характеристики
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От «Эльвы» до «Миники»: объявления недели на Авто.ру
6
3
5 июля
Подборки
Вторичка
Эталоны качества? Топ-5 надёжных седанов из Европы дешевле 2 500 000 рублей
3
22 июня
Подборки
В продаже: новые универсалы бизнес-класса для любителей практичных машин
6
6
10 июня
Подборки
Вторичка
В продаже! Олдскульные Volvo разных эпох для удовольствия и коллекций
12
10
25 марта
Подборки
Вторичка
Топ-20 крупных седанов дешевле 1 000 000 рублей: самый подробный гид
14
9
5 марта
Подборки
От карбоновой Ракеты до музейного Volvo: объявления недели на Авто.ру
3
22 февраля
Подборки
Вторичка
В продаже! Бескомпромиссные вездеходы 1970-х для дела и коллекции
20
11
4 февраля
Подборки
Вторичка
В продаже! Солидные седаны по цене новой Lada Iskra
4
13
1 декабря 2025
Подборки
Вторичка
В продаже! Кросс-универсалы с большим багажником для путешествий
4
3
14 ноября 2025
Подборки
Вторичка
Путешествия
Европейские кроссоверы до 2 миллионов рублей: топ-5 беспроблемных моделей
6
3
20 октября 2025
Подборки
Топ-6 престижных седанов D-класса за 3 500 000 рублей: обзор вторичного рынка
2
14
31 июля 2025
Подборки
В продаже! Интересные янгтаймеры дешевле миллиона
12
14
15 апреля 2025
Подборки
Вторичка
1
2
3
Журнал Авто.ру
Подборки
Volvo
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