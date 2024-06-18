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Новости про Volvo
S60
4,7
223 отзыва
574 с пробегом
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Тесты
Volvo S60 из 2000-х, ездивший меньше 900 километров в год, продают на Авто.ру
21 января
Новости
Volvo снимет с производства седан S60 в США
18 июня 2024
Новости
На Авто.ру выставили 16-летний Volvo S60, который всю жизнь простоял в гараже: его сразу же купили
19
14 мая 2024
Новости
Представлены рестайлинговые Volvo S60 и V60 с изменённым дизайном и новой медиасистемой
11 марта 2022
Новости
Владельцу Volvo с пробегом 1,6 миллиона километров подарили новую машину — но не навсегда
16
11 февраля 2022
Новости
Volvo отзовёт почти полмиллиона старых машин по всему миру: Takata тут ни при чём
6 октября 2021
Новости
Названы российские цены на Volvo S60 нового поколения
28 мая 2019
Новости
Всемирным автомобилем года стал кроссовер Jaguar
17 апреля 2019
Новости
Названа десятка претендентов на титул «Лучший автомобиль года»
1
5 февраля 2019
Новости
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Новости
Volvo
S60
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