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Игры
Топ-5 гибридов в России: рейтинг на основе экспертных тестов
5
10
13 мая
Подборки
Тесты
Лучшие кроссоверы с полным приводом: топ-5 по итогам экспертных тестов
4
35
29 апреля
Подборки
Тесты
Топ-5 семейных кроссоверов: рейтинг на основе экспертных тестов
8
4
17 февраля
Подборки
Тесты
От Искры до «китайского УАЗа»: главные российские премьеры 2025 года
2
2
5 января
Подборки
Топ-10 автомобильных новинок 2025 года: рейтинг на основе тестов
10
8
25 декабря 2025
Подборки
Тесты
Топ-5 полноприводных кроссоверов: рейтинг на основе тестов Авто.ру 2025 года
17
24
2 декабря 2025
Подборки
Тесты
Новые автобренды, которые скоро появятся в России: полный список
1
15
14 ноября 2024
Подборки
Журнал Авто.ру
Подборки
Rox
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