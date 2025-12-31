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Подборки про Porsche
Cayenne
4,7
241 отзыв
253 новых
2 393 с пробегом
Технические характеристики
Обзоры и тест-драйвы
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911
Cayenne
Taycan
911 GT3
Boxster
Panamera
Cayman
944
718 Cayman
356
Cayman GT4
718 Boxster
928
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Вторичка
Люксовый букет: топ-5 ненадёжных премиум-кроссоверов за 1 500 000 рублей
1
2
8 июня
Подборки
В продаже! Европейские премиум-кроссоверы по цене нового Rox
3
7
21 января
Подборки
Вторичка
От новой Тестароссы до супер-Тойоты: главные мировые новинки 2025 года
10
5
31 декабря 2025
Подборки
В продаже! Внедорожники, на которых легко выделиться в потоке
7
11
11 ноября 2025
Подборки
Вторичка
Престижный кроссовер с пробегом: 6 премиальных моделей за 2 500 000 рублей
1
5
25 июля 2024
Подборки
Спорткроссоверы за 5 000 000 рублей: 5 быстрых и престижных моделей с пробегом
1
2
16 мая 2024
Подборки
Вторичка
Porsche по крышу в грязи? Да! Премиально-внедорожный фотопост
26 октября 2022
Подборки
Шесть кроссоверов, которые должны были дать бой первому Porsche Cayenne, но не смогли
1
27
10 августа 2021
Подборки
8 новинок, которые вот-вот приедут в Россию
14 апреля 2019
Подборки
Журнал Авто.ру
Подборки
Porsche
Cayenne
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