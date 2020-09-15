От роторной «догонялки» до седана-внедорожника: крутые «Жигули», которые можно купить

Под фразой «крутая классика» современный знаток «Жигулей» понимает не только букет легендарных вазовских машин — от «копейки» до «семёрки» — но и разнообразные их производные, тюнинг-версии и кастом-вариации. В самом деле, крутыми могут быть не только коллекционные «Жигули» без единой современной детали, но и, скажем, 400-сильный дрифт-монстр с мотором Nissan, карамельный лоурайдер или купе с компрессорным мотором. Собрали для вас 11 непохожих друг на друга «классик», которые продаются на Авто.ру.
«Жигули» для коллекции
Время не щадит? Произнесите это вслух у капота 41-летней «тройки», и избитая фраза покажется фальшивкой. Для машины конца семидесятых нынешний
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Роторная «догонялка»
У этой «копейки» сразу два важных атрибута «крутости». И если спецсигналы и узнаваемая цветовая гамма не требуют комментариев, то поясним про второй: машина укомплектована мощным роторным мотором. Агрегат с индексом РПД-311 стали ставить на «Жигули» в начале
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«Жигули»-купе
Увы, серийных двухдверных образцов вазовской «классики» с конвейера не сходило. Однако ничто не мешает отыскать кастомизированное купе, пусть и с агрегатами BMW. Сразу поясним: под капотом этой «копейки» бьётся тольяттинское «сердце», а баварские узлы в основном сосредоточены в подвеске. Тем не менее, объём доработок не назвать скромным: мотор (от «девятки») форсирован и увенчан механическим нагнетателем, трансмиссия почти полностью перестроена, а тормозная система и та самая подвеска с компонентами BMW
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«Жигули» на стероидах
Если ответом на вопрос выше было однозначное «нет, недостаточно», то взгляните на четырёхдверную «пятёрку», доработанную под хардкорного уличного бойца. Хозяин этой классики-забияки намекает, что ничего похожего на этот аппарат вы не найдёте. И если углубиться в историю доработок, становится понятно почему. Изначально «пятёрка» была праворульной, но по возвращении из эмиграции подверглась перестановке рулевого управления, о чём указывает отметка в ПТС. За пять последующих лет экспортная «классика» из серой мыши мутировала в практически боевой дрифт-корч с
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«Жигули» на стиле
Впрочем, если пушку-гонку вы охотно готовы променять на стиль, есть шанс сэкономить ещё 10 000 рублей. Посмотрите на эту «шестёрку»: у неё не только «правильная» внешность с занижением, полировкой и белыми боковинами шин, но и грамотно обновлённое «железо» — от кузовного металла под толстым слоем антикора до заново собранного мотора с настроенным карбюратором. Весь декоративный хром родом из СССР, а если блестящих отсылок в прошлое вам мало, атмосферу улучшит набалдашник-розочка на рычаге коробки. Кажется, в списке потенциальных «машин выходного дня» появилась новая позиция…
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«Жигули» для ралли
Часто в разговоре о тольяттинской «классике» мелькают слова «карбон», «гонка» или «160 сил»? Этот белый седан с широкими арками и обилием светотехники выглядит убойно даже в статике. Но в динамике он ещё круче: глубоко форсированная 1,9-литровая «четвёрка», усиленная коробка, дифференциал-самоблок и подвеска, на которую не пожалели денег, тут неспроста. Эффективности в этой «пятёрке» куда больше, чем эффекта: машина умеет ехать быстро. А вот куда именно ехать и за какими трофеями — решать будущему покупателю, ведь нынешний хозяин расстаётся с аппаратом. Причина — в нехватке времени ездить. А любоваться на эти «Жигули» и впрямь хочется меньше, чем гонять...
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«Жигули» чтобы «исполнять»
Каждому — своя мода. На всякого любителя занижать и форсировать найдётся ценитель завышать и фланировать. В народе этот стиль прозвали «автош», или Azeri Style: большие колёса на тонкой резине, задранная вверх передняя подвеска и громкая южная музыка из открытых тонированных окон. Жаль, что владелец этой «семёрки» пожалел времени на рассказ о своём седане, но как минимум внешность «Жигулей» намекает: о кузове заботятся. Если ощущаете, как внутри вас прорастают тёплые чувства к азери-стилю, свяжитесь с продавцом и подробно расспросите о машине. Наверняка красивых историй будет достаточно.
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«Чистый» кастом
Всем, кто фанатеет от европейского стиля clean look, и с маниакальным упорством избавляется от молдингов, проводов и всего того, что мешает чистоте образа, стоит заглянуть под капот этой кастомизированной «тройки». Каноны тюнинг-жанра соблюдены чётко: моторный отсек натурально избавлен от лишних элементов, а электропроводка деликатно скрыта от глаз. Вдобавок 38-летние «Жигули» выглядят так, будто совершенно не знакомы с пылью. Кузов отреставрирован и покрыт краской от Volvo, новая акустика в салоне спрятана, чтобы не нарушать гармонию общего ретрообраза, а «железо» прилично модифицировано. Впрочем, для любителя русских кастомов заниженная подвеска и полированный хром куда важнее лошадиных сил и настроенных карбюраторов.
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Тиффани-лоурайдер
В этом проекте фантазия явно была выкручена на максимум. «Тройка» не только получила собственное имя Tiffany и правильное по меркам лоурайдеров занижение, но и обзавелась аэрографией, люминесцентным покрытием моторного отсека, привлекающим внимание к тюнингованному мотору (долой капот!), и салоном c элементами показушного американского стиля. Любопытно, что седан опустили ближе к земле не за счёт отпиленных пружин, а при помощи регулируемой пневмоподвески, позволяющей менять дорожный просвет. Что до цены... Что ж, вместо кольца от Tiffany можно купить целую Тиффани-машину.
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«Жигули» 4×4
Поверьте своим глазам — это действительно сверхкастомизированная «шестёрка» с лебёдкой и силовыми бамперами! То, что нужно для поездок на дачу, верно? Если заглянуть этому грозному аппарату под днище, можно обнаружить полный привод с раздаткой от «Нивы» и подвеску с расширенной колеёй. По словам владельца, в салоне установлены кресла от Volkswagen Polo, на роль передней оптики сгодились элементы от Range Rover, а у настоящей и вполне рабочей лебёдки есть два пульта. Интересно, как такой ВАЗ-2106 будет смотреться на лужайке кастом-слёта...
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«Жига-Ниссан» на 370 сил
Если перечислять все компоненты с клеймом Nissan, собранные под этим чёрным кузовом, то покажется, будто японская компания строила седаны Silvia. В объявлении о продаже этой дрифто-пятёрки даже стандартные цифры мощности кажутся бледно-серыми: 1,6 литра, 73 лошадиные силы — когда это было?
Теперь в моторном отсеке «Жигулей» стоит доработанная наддувная четвёрка SR20, выдающая в пять раз больше заводского «жигулёвского» потенциала. А полностью перестроенное шасси с кастомными рычагами и деталями от Skyline позволяет закладывать виражи не хуже тех, что получаются у боевых аппаратов для дрифт-серии RDS. Только, в отличие от них, эта «пятёрка» не получала боевых шрамов.