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От роторной «догонялки» до седана-внедорожника: крутые «Жигули», которые можно купить

Крутые образцы вазовской «классики», которые продаются на Авто.ру
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Под фразой «крутая классика» современный знаток «Жигулей» понимает не только букет легендарных вазовских машин — от «копейки» до «семёрки» — но и разно­образные их производные, тюнинг-версии и кастом-вариации. В самом деле, крутыми могут быть не только коллекци­онные «Жигули» без единой современной детали, но и, скажем, 400-сильный дрифт-монстр с мотором Nissan, карамельный лоурайдер или купе с компрессорным мотором. Собрали для вас 11 непохожих друг на друга «классик», которые продаются на Авто.ру.

«Жигули» для коллекции

Время не щадит? Произнесите это вслух у капота 41-летней «тройки», и избитая фраза покажется фальшивкой. Для машины конца семидесятых нынешний 2020-й представ­ляется лишь набором повторя­ющихся цифр: и телом, и душой «тройка» молода, несмотря на яркую биографию. Седан успел побывать в Сербии и вернулся обратно, чтобы кататься по дорогам и лужайкам фестивалей. Заводской двухцветный салон не требует ничего кроме бережного обращения, хромиро­ванные элементы натурально сияют, а нареканий по технической части со слов продавца нет и, кажется, не предвидится. Кстати, о цвете: судя по описанию, кузовной оттенок «тройки» ни разу не обновлялся. Да, реэкспортные «Жигули» не биты и не крашены. Считать ли это оправданием цены в миллион рублей? Взгляните на фото и напишите в комментарии ниже.

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Роторная «догонялка»

У этой «копейки» сразу два важных атрибута «крутости». И если спецсигналы и узнаваемая цветовая гамма не требуют комментариев, то поясним про второй: машина укомп­лектована мощным роторным мотором. Агрегат с индексом РПД-311 стали ставить на «Жигули» в начале 80-х, чтобы значительно улучшить динамику привычной «копейки». Само собой, речь шла о моделях для спецслужб, включая патрульные автомобили: простым смертным такие «Жигули» были недоступны. Однако прямо сейчас на Авто.ру продаётся самая настоящая «спецкопейка» с рабочим милицейским оборудо­ванием, включая радар, а также отреставри­рованным роторным двигателем поздней, двух­секционной 120-сильной версии. Любопытно, что мотор со всем необходимым идёт в качестве бонуса — как альтер­нативный вариант для свапа. Оно и понятно: большинство советских РПД проживали яркую, но короткую жизнь...

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«Жигули»-купе

Увы, серийных двухдверных образцов вазовской «классики» с конвейера не сходило. Однако ничто не мешает отыскать кастомизиро­ванное купе, пусть и с агрегатами BMW. Сразу поясним: под капотом этой «копейки» бьётся тольяттин­ское «сердце», а баварские узлы в основном сосредо­точены в подвеске. Тем не менее, объём доработок не назвать скромным: мотор (от «девятки») форси­рован и увенчан механическим нагнета­телем, трансмиссия почти полностью пере­строена, а тормозная система и та самая подвеска с компо­нентами BMW 3-Series в кузове E30 собраны с расчётом на быструю езду. Например, здесь дисковые тормоза взамен штатных барабанов и плотный поли­уретан вместо мягких резиновых соединений. Как вам такое купе для города? Достаточно радикально?

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«Жигули» на стероидах

Если ответом на вопрос выше было однозначное «нет, недо­статочно», то взгляните на четырёх­дверную «пятёрку», доработанную под хардкорного уличного бойца. Хозяин этой классики-забияки намекает, что ничего похожего на этот аппарат вы не найдёте. И если углубиться в историю доработок, становится понятно почему. Изначально «пятёрка» была праворульной, но по возвращении из эмиграции подверглась пере­становке рулевого управления, о чём указывает отметка в ПТС. За пять последующих лет экспортная «классика» из серой мыши мутиро­вала в практически боевой дрифт-корч с 16-клапан­ным мотором, гоночной топливной системой, усиленной трансмиссией, спортивной подвеской и внеш­ностью в духе боевых Nissan Skyline. При этом длиннейший, как воскресный чек из Ашана, список доработок удивляет не так сильно, как цена. Кажется, форсиро­ванную «пятёрку» отдают со скидкой, достойной «Пятёрочки».

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«Жигули» на стиле

Впрочем, если пушку-гонку вы охотно готовы променять на стиль, есть шанс сэкономить ещё 10 000 рублей. Посмотрите на эту «шестёрку»: у неё не только «правильная» внешность с занижением, полировкой и белыми боковинами шин, но и грамотно обнов­лённое «железо» — от кузовного металла под толстым слоем антикора до заново собранного мотора с настроенным карбюратором. Весь декоратив­ный хром родом из СССР, а если блестящих отсылок в прошлое вам мало, атмосферу улучшит набалдашник-розочка на рычаге коробки. Кажется, в списке потенциальных «машин выходного дня» появилась новая позиция…

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«Жигули» для ралли

Часто в разговоре о тольяттинской «классике» мелькают слова «карбон», «гонка» или «160 сил»? Этот белый седан с широкими арками и обилием свето­техники выглядит убойно даже в статике. Но в динамике он ещё круче: глубоко форсиро­ванная 1,9-литровая «четвёрка», усиленная коробка, дифферен­циал-самоблок и подвеска, на которую не пожалели денег, тут неспроста. Эффектив­ности в этой «пятёрке» куда больше, чем эффекта: машина умеет ехать быстро. А вот куда именно ехать и за какими трофеями — решать будущему покупателю, ведь нынешний хозяин расстаётся с аппаратом. Причина — в нехватке времени ездить. А любоваться на эти «Жигули» и впрямь хочется меньше, чем гонять...

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«Жигули» чтобы «исполнять»

Каждому — своя мода. На всякого любителя занижать и форсиро­вать найдётся ценитель завышать и фланировать. В народе этот стиль прозвали «автош», или Azeri Style: большие колёса на тонкой резине, задранная вверх передняя подвеска и громкая южная музыка из открытых тониро­ванных окон. Жаль, что владелец этой «семёрки» пожалел времени на рассказ о своём седане, но как минимум внешность «Жигулей» намекает: о кузове заботятся. Если ощущаете, как внутри вас прорастают тёплые чувства к азери-стилю, свяжитесь с продавцом и подробно расспросите о машине. Наверняка красивых историй будет достаточно.

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«Чистый» кастом

Всем, кто фанатеет от европейского стиля clean look, и с маниакальным упорством избав­ляется от молдингов, проводов и всего того, что мешает чистоте образа, стоит заглянуть под капот этой кастоми­зированной «тройки». Каноны тюнинг-жанра соблюдены чётко: моторный отсек натурально избавлен от лишних элементов, а электро­проводка деликатно скрыта от глаз. Вдобавок 38-летние «Жигули» выглядят так, будто совер­шенно не знакомы с пылью. Кузов отрестав­рирован и покрыт краской от Volvo, новая акустика в салоне спрятана, чтобы не нарушать гармонию общего ретро­образа, а «железо» прилично модифи­цировано. Впрочем, для любителя русских кастомов заниженная подвеска и полиро­ванный хром куда важнее лошадиных сил и настроенных карбюраторов.

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Тиффани-лоурайдер

В этом проекте фантазия явно была выкручена на максимум. «Тройка» не только получила собственное имя Tiffany и правильное по меркам лоурайдеров занижение, но и обзавелась аэро­графией, люмине­сцентным покрытием моторного отсека, привлекающим внимание к тюнинго­ванному мотору (долой капот!), и салоном c элементами показушного американского стиля. Любопытно, что седан опустили ближе к земле не за счёт отпиленных пружин, а при помощи регулируемой пневмоподвески, позволяющей менять дорожный просвет. Что до цены... Что ж, вместо кольца от Tiffany можно купить целую Тиффани-машину.

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«Жигули» 4×4

Поверьте своим глазам — это действительно сверх­кастомизи­рованная «шестёрка» с лебёдкой и силовыми бамперами! То, что нужно для поездок на дачу, верно? Если заглянуть этому грозному аппарату под днище, можно обнаружить полный привод с раздаткой от «Нивы» и подвеску с расширенной колеёй. По словам владельца, в салоне установ­лены кресла от Volkswagen Polo, на роль передней оптики сгодились элементы от Range Rover, а у настоящей и вполне рабочей лебёдки есть два пульта. Интересно, как такой ВАЗ-2106 будет смотреться на лужайке кастом-слёта...

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«Жига-Ниссан» на 370 сил

Если перечислять все компоненты с клеймом Nissan, собранные под этим чёрным кузовом, то покажется, будто японская компания строила седаны Silvia. В объяв­лении о продаже этой дрифто-пятёрки даже стандартные цифры мощности кажутся бледно-серыми: 1,6 литра, 73 лошадиные силы — когда это было?

Теперь в моторном отсеке «Жигулей» стоит доработанная наддувная четвёрка SR20, выдающая в пять раз больше заводского «жигулёвского» потенциала. А полностью пере­строенное шасси с кастомными рычагами и деталями от Skyline позволяет заклады­вать виражи не хуже тех, что получаются у боевых аппаратов для дрифт-серии RDS. Только, в отличие от них, эта «пятёрка» не получала боевых шрамов.

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Идеальные «Жигули» — это…

Нетронутое сокровище
Заниженное ретро
Брутальное нечто
Переваренное ого-го
Сверхмощное чудо-юдо
#Тюнинг
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