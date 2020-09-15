От роторной «догонялки» до седана-внедорожника: крутые «Жигули», которые можно купить

Если перечислять все компоненты с клеймом Nissan, собранные под этим чёрным кузовом, то покажется, будто японская компания строила седаны Silvia. В объяв­лении о продаже этой дрифто-пятёрки даже стандартные цифры мощности кажутся бледно-серыми: 1,6 литра, 73 лошадиные силы — когда это было?

Теперь в моторном отсеке «Жигулей» стоит доработанная наддувная четвёрка SR20, выдающая в пять раз больше заводского «жигулёвского» потенциала. А полностью пере­строенное шасси с кастомными рычагами и деталями от Skyline позволяет заклады­вать виражи не хуже тех, что получаются у боевых аппаратов для дрифт-серии RDS. Только, в отличие от них, эта «пятёрка» не получала боевых шрамов.