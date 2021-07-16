Женская команда механиков построит для Volvo и SEMA мощный ретрогибрид

Большинство технических деталей проекта держится в секрете. Альянс автопроизводителя и тюнеров объявил, что базироваться он будет на найденном в одном из сараев Аризоны купе Volvo PV544, а мощность гибридной установки планируется довести до 420 л.с. В её составе будут задействованы компоненты от заряженного S60 T8 Recharge Polestar.

Подразделение Polestar также разработает для рестомода кастомную подвеску, а в салоне появится современная медиасистема. Анонсированы некие «серьёзные модификации», в реализации которых будут задействованы детали как изготовленные вручную, так и напечатанные на 3D-принтере.

В Volvo относятся к проекту в том числе и как к социальной акции: над его реализацией работает команда примерно из 150 разработчиков и механиков, причём все они женщины. Тем самым шведская фирма планирует продемонстрировать достоинства автомобильной отрасли для прекрасного пола, так как, по подсчётам Volvo, среди техников и механиков, работающих напрямую с автомобилями, только 9% — женщины.

В этом году тюнинг-шоу SEMA состоится в ноябре и в отличие от прошлого года пройдёт оффлайн. В 2020-м из-за пандемии коронавируса организаторы выставки вынуждены были перевести все мероприятия в интернет: вместе собрали только финалистов состязания «Битва кастомайзеров», которых набралось ровно дюжина.