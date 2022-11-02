Женское тюнинг-ателье построило для Volvo гибридный рестомод 1961 года

Помимо нового силового агрегата двухдверку снабдили модифицированной подвеской, современным рулевым механизмом и медиасистемой. В работе использовались детали как изготовленные вручную, так и напечатанные на 3D-принтере. Необычный фиолетовый цвет кузова Rebel

berry призван отсылать к некоторым ярким оттенкам, которые Volvo предлагала для своих моделей в прошлом.