Женское тюнинг-ателье построило для Volvo гибридный рестомод 1961 года

Творческое тюнинг-объединение Girl Gang Garage, в которое входят только специалисты женского пола, представило на шоу SEMA необычный рестомод под названием Iron Maven. Его построили на базе Volvo PV544 — первой послевоенной модели шведской компании, но оснастили современной силовой установкой от гибридного Volvo S60 Recharge.
- Экстравагантная двухдверка с понтонными крыльями создана на базе оригинального Volvo PV544, который отыскали в полуразрушенном состоянии на ферме неподалёку от американского Финикса. В итоге строительство Iron Maven пришлось совмещать с реставрацией.
- Модифицировать конструкцию автомобиля понадобилось ради того, чтобы установить на него несвойственную ранее этой модели силовую установку. Girl Gang Garage оснастили PV544 гибридным приводом от Volvo S60 Recharge, который состоит из двухлитровой «турбочетвёрки», электромотора и положенной силовой электроники. Развивают двигатели 415 л.с. и 640 Нм крутящего момента.
- Помимо нового силового агрегата двухдверку снабдили модифицированной подвеской, современным рулевым механизмом и медиасистемой. В работе использовались детали как изготовленные вручную, так и напечатанные на 3D-принтере. Необычный фиолетовый цвет кузова Rebelberry призван отсылать к некоторым ярким оттенкам, которые Volvo предлагала для своих моделей в прошлом.
160 участниц проекта работали над рестомодом полтора года: о начале создания Iron Maven глава Girl Gang Garage Боги Латейнер объявила ещё в июле 2021-го. Сам проект рассматривается его основательницами скорее как социальный: объединение должно продемонстрировать, что в автомобильной промышленности в равной степени могут работать как мужчины, так и женщины.
Здорово вышло, верно?
Да, отлично тюнерши выступили
Ничего особенного с виду
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