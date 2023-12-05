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Завод Hyundai в Петербурге продлил режим простоя

На сборочной площадке Hyundai в Санкт-Петербурге режим простоя продлён до 31 декабря 2023 года. На сегодняшний день на предприятии числится 502 сотрудника
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На сборочной площадке Hyundai в Санкт-Петербурге режим простоя продлён до 31 декабря 2023 года. На сегодняшний день на предприятии числится 502 сотрудника. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр занятости населения северной столицы.

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  • «Компания продлила простой на 502 человека до 31 декабря», — отметили в организации.
  • Все работы на заводе были остановлены в марте 2022 года из-за разрыва логистических цепочек. Официально южнокорейский производитель не объявлял о прекращении работы на российском рынке, однако никаких работ на площадке не ведётся.
  • Само предприятие было запущено в 2010 году. К моменту остановки конвейеров с них сходили модели Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X Line.

В сентябре глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что завод Hyundai будет передан местному инвестору. Имя нового владельца предприятия не раскрывается, однако известно, что сделка будет предусматривать опцион обратного выкупа в течение двух лет.

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Фото на обложке: Daimler

#Hyundai#Автопром#Санкции
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