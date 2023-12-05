Завод Hyundai в Петербурге продлил режим простоя

На сборочной площадке Hyundai в Санкт-Петербурге режим простоя продлён до 31 декабря 2023 года. На сегодняшний день на предприятии числится 502 сотрудника. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр занятости населения северной столицы.