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Завод Hyundai в Петербурге возобновил работу после двухлетнего перерыва

Сборка автомобилей пока не запущена: на предприятии начали обслуживать оборудование и обучать персонал
Новости
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Предприятие в Санкт-Петербурге, принадлежавшее Hyundai, вышло из простоя, но сборка автомобилей пока не началась. Как пишет «Фонтанка», сейчас штат завода составляет около 800 человек. Производство было остановлено ещё в марте 2022 года.

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  • На момент приостановки завода на предприятии работало около 2,5 тысячи человек, но количество сотрудников было сокращено в рамках оптимизации. Нынешний штат, по словам представителей компании, составляет примерно одну смену.
  • На заводе запустили обслуживание оборудования и обучение персонала. Судя по последнему, уже ведётся подготовка к перезапуску сборки автомобилей. Какие именно модели встанут на конвейер, пока официально не уточняется, хотя, по неподтверждённым данным, завод планирует освоить оставшиеся с весны позапрошлого года машинокомплекты. Ранее сообщалось, что аналогичными методами в Калининграде возобновили выпуск кроссоверов Kia Seltos.

Завод «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» сейчас находится в стадии смены владельца. В середине декабря Hyundai официально объявила о решении продать предприятие группе «Арт-Финанс». Глава Минпромторга Денис Мантуров обещал, что сборка автомобилей в Санкт-Петербурге возобновится в течение первой половины 2024 года.

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#Hyundai#Автопром
Комментарии
Комментарии2
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9 января 2024
Что плохого в китайцев вы хотите ездить на машинах за завышенной стоимость и отсталым интерьером
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1
10 января 2024
Можно подумать, что китайцы дешёвые! Цены в России определяет кремль и сверх жадные дилеры и снижаться они будут только при перепроизводстве. Что касается интерьера, то это не самое главное, а чрезмерное оснащение авто сложной электроникой чревато её глюками и отказом, что уже массово и происходит...
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