Завод Hyundai в Петербурге возобновил работу после двухлетнего перерыва

Предприятие в Санкт-Петербурге, принадлежавшее Hyundai, вышло из простоя, но сборка автомобилей пока не началась. Как пишет «Фонтанка», сейчас штат завода составляет около 800 человек. Производство было остановлено ещё в марте 2022 года.