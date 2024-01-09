Завод Hyundai в Петербурге возобновил работу после двухлетнего перерыва

Предприятие в Санкт-Петербурге, принадлежавшее Hyundai, вышло из простоя, но сборка автомобилей пока не началась. Как пишет «Фонтанка», сейчас штат завода составляет около 800 человек. Производство было остановлено ещё в марте 2022 года.
- На момент приостановки завода на предприятии работало около 2,5 тысячи человек, но количество сотрудников было сокращено в рамках оптимизации. Нынешний штат, по словам представителей компании, составляет примерно одну смену.
- На заводе запустили обслуживание оборудования и обучение персонала. Судя по последнему, уже ведётся подготовка к перезапуску сборки автомобилей. Какие именно модели встанут на конвейер, пока официально не уточняется, хотя, по неподтверждённым данным, завод планирует освоить оставшиеся с весны позапрошлого года машинокомплекты. Ранее сообщалось, что аналогичными методами в Калининграде возобновили выпуск кроссоверов Kia Seltos.
Завод «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» сейчас находится в стадии смены владельца. В середине декабря Hyundai официально объявила о решении продать предприятие группе «Арт-Финанс». Глава Минпромторга Денис Мантуров обещал, что сборка автомобилей в Санкт-Петербурге возобновится в течение первой половины 2024 года.
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