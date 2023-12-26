Завод Hyundai в Санкт-Петербурге вернётся к работе в январе

Режим, действующий на заводе на данный момент, должен завершиться 31 декабря. Учитывая официальное отсутствие продления, предприятие может вернуться к работе сразу после новогодних каникул. Это подтверждают инсайдеры телеграм-канала «Автопоток», которые отмечают, что сотрудников завода начали вызывать на работу. Первый рабочий день, по их данным, запланирован на 9 января 2024 года.

Производство автомобилей завод Hyundai остановил весной прошлого года. ТАСС уточняет, что в простое находились 2206 сотрудников из 2537. Ранее здесь выпускали Hyundai Siolaris и Creta, а также Rio и Rio X-Line. Чем займётся предприятие в январе, пока неизвестно.

19 декабря штаб-квартира Hyundai официально объявила о решении продать завод российской компании «Арт-Финанс», которая ранее выкупила активы Volkswagen. О завершении сделки не сообщалось — её детали находятся в стадии обсуждения, хотя по некоторым сведениям, завод отойдёт российскому инвестору за символическую сумму 10 тысяч рублей, а Hyundai сохранит право обратного выкупа в течение двух лет.