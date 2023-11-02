Завод из Нижнего Новгорода подал иск к Hyundai на 178 миллионов рублей

Нижегородская компания «Росалит», которая занимается выпуском отливок для автопрома, планирует через суд взыскать с российского представительства Hyundai 178 миллионов рублей. Как сообщает телеграм-канал No Limits, мотивирован иск расходами, которые «Росалит» понёс в рамках сотрудничества с корейской компанией.