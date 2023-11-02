Завод из Нижнего Новгорода подал иск к Hyundai на 178 миллионов рублей

Нижегородская компания «Росалит», которая занимается выпуском отливок для автопрома, планирует через суд взыскать с российского представительства Hyundai 178 миллионов рублей. Как сообщает телеграм-канал No Limits, мотивирован иск расходами, которые «Росалит» понёс в рамках сотрудничества с корейской компанией.
- Ещё осенью 2021 года литейный завод объявил об инвестициях в собственное производство, которые позволили бы начать выпуск сложных комплектующих для российских автозаводов. На предприятии планировали поставлять детали на конвейеры Ford, Peugeot-Citroen и Hyundai. В случае с корейской маркой «Росалит» должен был наладить производство нижних частей блока цилиндров двухлитрового мотора.
- Двигатели семейства Nu на заводе «Хендэ Виа Рус» под Санкт-Петербургом, который запустили в 2021-м, должны были начать собирать к концу прошлого года. Однако, учитывая, что Hyundai практически свернула свою деятельность в России, этого не произошло. Судя по всему, «Росалит» планирует взыскать с несостоявшегося партнёра уже инвестированные в рамках заключённого договора средства. «Хендэ Виа» выступает в судебном споре соответчиком.
- По предположению телеграм-канала, иск может привести к банкротству российского предприятия Hyundai.
Ранее понесёнными вследствие прекращения партнёрства убытками группа ГАЗ обосновывала свой судебный иск к Volkswagen на сумму 15,6 миллиарда рублей. Однако в середине лета два концерна достигли мирового соглашения.
Будут судиться или заплатят?
Конечно, посудятся
Думаю, пойдут на мировое
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