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Завод Hyundai в Петербурге продлил режим простоя до декабря

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) под Санкт-Петербургом продлил режим простоя до декабря этого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр занятости населения Петербурга
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Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) под Санкт-Петербургом продлил режим простоя до декабря этого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр занятости населения Петербурга.

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  • Предприятие остановило выпуск машин 1 марта 2022 года. Официальная причина трудности с поставками комплектующих. Южнокорейский автопроизводитель не объявлял о прекращении работы на российском рынке, однако местная сборка и импорт новых автомобилей не ведутся.
  • Завод ХММР в Петербурге был запущен в сентябре 2010 года. Его мощность превышает 200 тысяч автомобилей в год. На момент остановки на площадке выпускали модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

Месяц назад глава Минпромторга Денис Мантуров объявил, что все решения по российскому заводу Hyundai уже сформированы. Его приобретёт местный инвестор. Сделка предполагает опцион на обратный выкуп в течение двух лет.

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#Hyundai#Автопром#Kia#Санкции
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