Завод Hyundai в Петербурге продлил режим простоя до декабря

Предприятие остановило выпуск машин 1 марта 2022 года. Официальная причина — трудности с поставками комплектующих. Южнокорейский автопроизводитель не объявлял о прекращении работы на российском рынке, однако местная сборка и импорт новых автомобилей не ведутся.

Завод ХММР в Петербурге был запущен в сентябре 2010 года. Его мощность превышает 200 тысяч автомобилей в год. На момент остановки на площадке выпускали модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

Месяц назад глава Минпромторга Денис Мантуров объявил, что все решения по российскому заводу Hyundai уже сформированы. Его приобретёт местный инвестор. Сделка предполагает опцион на обратный выкуп в течение двух лет.