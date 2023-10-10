«Заряженное» кросс-купе BMW X2 M35i показали на видео

В коротком тизерном видео демонстрируются детали внешности вседорожника, типичные для М-моделей BMW. Это, к примеру, зеркала характерной формы, спойлер на двери багажника, мощные тормоза и колёсные диски оригинального дизайна, а также сдвоенные патрубки выхлопной системы.

Показана и решётка радиатора: крупные «ноздри» окружены подсветкой, но при этом, насколько можно судить по видео, выполнены закрытыми. Не исключено, кросс-купе получит активные жалюзи.

По официальным данным, BMW X2 M35i получит полный привод и двигатель, развивающий 300 л.с. До 100 км/ч кросс-купе сможет ускоряться за 5,4 секунды. Европейская версия кроссовера X1 с тем же индексом, представленная в июне, оснащается двигателем аналогичной мощности и обладает той же динамикой.

Уже известно, что BMW X2 одновременно с бензиновой получит полностью электрическую версию, начинку для которой, скорее всего, позаимствуют у iX1. Это означает 313 сил, разгон до 100 км/ч за 5,7 секунды и около 430 километров запаса хода.