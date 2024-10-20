Запрет замены двигателей, лишение прав за просмотр видео и новые тарифы на парковку. Важное за неделю

Рассказываем, о каких нововведениях стоит знать московским автомобилистам, какие изменения в конструкцию намерена запретить ГИБДД, вправе ли водитель требовать от инспектора доказательств своего нарушения, есть ли смысл пытаться обмануть прибор для «продувки», как теперь будут наказывать за сокрытие номеров и за что ещё в России предлагают лишать водительских прав.



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