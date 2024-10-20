Запрет замены двигателей, лишение прав за просмотр видео и новые тарифы на парковку. Важное за неделю

Рассказываем, о каких нововведениях стоит знать московским автомобилистам, какие изменения в конструкцию намерена запретить ГИБДД, вправе ли водитель требовать от инспектора доказательств своего нарушения, есть ли смысл пытаться обмануть прибор для «продувки», как теперь будут наказывать за сокрытие номеров и за что ещё в России предлагают лишать водительских прав.
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С 1 ноября в Москве запустят новые динамические тарифы на парковку. Также в городе устанавливают новые светофоры, предупреждающие пешеходов об опасности. Рассказываем про изменения, о которых стоит знать столичным автомобилистам и не только им.
ГИБДД опубликовала проект постановления, в котором содержится запрет на некоторые изменения в конструкции автомобиля. Например, водителям перестанут выдавать разрешения на установку не предусмотренных заводом-изготовителем более мощных двигателей.
Нужны ли инспектору подтверждения того, что за рулём был конкретный человек, когда он выписывает постановление о нарушении? И вправе ли водитель требовать от сотрудника Госавтоинспекции каких-либо доказательств? Отвечает юрист.
Водитель, употребивший спиртное и попавшийся после этого сотрудникам Госавтоинспекции, может попытаться сфальсифицировать показания прибора, чтобы избежать наказания. Но возможно ли такое на практике? И что в такой ситуации будет делать инспектор? Узнали у юриста.
Поправка в КоАП, вводящая новое наказание за использование устройств, скрывающих номерные знаки, прошла финальную стадию принятия: закон подписал президент Владимир Путин. Лишать прав будут на срок от года до полутора.
Глава Росавтодора выступил с инициативой ввести лишение прав за просмотр видео за рулём. По его словам, в первую очередь санкцию надо ввести для водителей грузовиков.
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