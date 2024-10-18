ГИБДД подготовила новые ограничения для желающих внести изменения в конструкцию автомобиля. В новом постановлении от МВД, которое сейчас находится на стадии общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы, указан запрет на установку двигателей, которые мощнее штатного агрегата более чем на 25%.

По словам автоэксперта Александра Шумского, такие доработки популярны у владельцев «Буханок» и «ГАЗелей». Например, вместе штатного ЗМЗ-409 на 112 л.с. устанавливают японские моторы от Nissan и Toyota мощностью уже 230 л.с. Сейчас официального запрета на подобные изменения нет, поэтому их можно легализовать в ГИБДД, получив официальное разрешение на внесение изменений в конструкцию от МРЭО. После чего автомобиль должен отправиться на техосмотр и проверку безопасности в специальную лабораторию. После сбора всех разрешающих документов можно вернуться в ГИБДД за последующим внесением изменений в СТС и ПТС.

Однако, по словам вице-президента Российского автомобильного союза Антона Шапарина, в МВД и раньше не согласовывали установку таких двигателей, но теперь хотят прописать запрет законодательно.

«Министерство внутренних дел решило регламентировать, какой мощности двигатели можно устанавливать, а какой нельзя. В нынешнем техническом законодательстве эта норма чётко не описана. И в прошлом всё регулировалось понятийно. Сейчас МВД пытается внедрить эту норму в национальное законодательство. Хотя юридически верно было бы внедрять её в Технический регламент о безопасности колёсных транспортных средств, принятый Евразийской экономической комиссией. Но поправки в ТРТС внести невозможно, поэтому МВД пытается действовать на национальном уровне», — объясняет Шапарин.

Второй запрет, который также описан в новом постановлении, касается удлинения рамы автомобиля, если это не предусмотрено заводом-изготовителем. Удлиняя раму, владельцы грузовиков часто увеличивают грузоподъёмность, устанавливают дополнительные сиденья и разное оборудование. Удлинённые рамы встречаются и в лимузинах, оказывающих услуги проката.

Все эти изменения по закону пока тоже можно попробовать легализовать. Но МВД из соображений безопасности добивается полного запрета таких действий.