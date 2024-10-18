ГИБДД опубликовала проект постановления, в котором содержится запрет на некоторые манипуляции в части внесения изменений в конструкцию автомобиля. Например, водителям перестанут выдавать разрешения на установку не предусмотренных заводом-изготовителем более мощных двигателей, а также запретят удлинять автомобильные рамы. Рассказываем, кого коснутся запреты и для чего они нужны.
Что именно хотят запретить и почему
ГИБДД подготовила новые ограничения для желающих внести изменения в конструкцию автомобиля. В новом постановлении от МВД, которое сейчас находится на стадии общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы, указан запрет на установку двигателей, которые мощнее штатного агрегата более чем на 25%.
По словам автоэксперта Александра Шумского, такие доработки популярны у владельцев «Буханок» и «ГАЗелей». Например, вместе штатного ЗМЗ-409 на 112 л.с. устанавливают японские моторы от Nissan и Toyota мощностью уже 230 л.с. Сейчас официального запрета на подобные изменения нет, поэтому их можно легализовать в ГИБДД, получив официальное разрешение на внесение изменений в конструкцию от МРЭО. После чего автомобиль должен отправиться на техосмотр и проверку безопасности в специальную лабораторию. После сбора всех разрешающих документов можно вернуться в ГИБДД за последующим внесением изменений в СТС и ПТС.
Однако, по словам вице-президента Российского автомобильного союза Антона Шапарина, в МВД и раньше не согласовывали установку таких двигателей, но теперь хотят прописать запрет законодательно.
«Министерство внутренних дел решило регламентировать, какой мощности двигатели можно устанавливать, а какой нельзя. В нынешнем техническом законодательстве эта норма чётко не описана. И в прошлом всё регулировалось понятийно. Сейчас МВД пытается внедрить эту норму в национальное законодательство. Хотя юридически верно было бы внедрять её в Технический регламент о безопасности колёсных транспортных средств, принятый Евразийской экономической комиссией. Но поправки в ТРТС внести невозможно, поэтому МВД пытается действовать на национальном уровне», — объясняет Шапарин.
Второй запрет, который также описан в новом постановлении, касается удлинения рамы автомобиля, если это не предусмотрено заводом-изготовителем. Удлиняя раму, владельцы грузовиков часто увеличивают грузоподъёмность, устанавливают дополнительные сиденья и разное оборудование. Удлинённые рамы встречаются и в лимузинах, оказывающих услуги проката.
Все эти изменения по закону пока тоже можно попробовать легализовать. Но МВД из соображений безопасности добивается полного запрета таких действий.
Помогут ли запреты повысить безопасность на дорогах
Российский автомобильный союз инициативу МВД поддерживает и не видит проблем в новых запретах, так как они не коснутся большинства автомобилистов.
«Проблем я не вижу. Количество замен двигателей весьма невелико. Раньше их было много, двигатели были дешёвыми. Сейчас действуют санкции, и двигатели, поставляемые из-за рубежа, резко подорожали. Людям просто стало невыгодно их покупать и легализовывать», — говорит Шапарин.
Что касается удлинения рамы, то и этот запрет автомобильный союз поддерживает — потому что зачастую удлинение рамы, по словам эксперта, проводится в кустарных условиях, без реальных проверок и расчётов нагрузки.
«Такие рамы ломаются и ржавеют, это всё небезопасно. И такие лазейки для кулибиных надо закрывать», — пояснил спикер.
Что ещё есть в документе МВД
Новое постановление вносит формальные корректировки в список документов, которые нужно предоставить водителям для получения разрешения на внесение изменений в конструкцию. Например, перечисляет обязательное предоставление удостоверений личности заявителей, а также приводит порядок подачи и получения документов по праву наследования.
Помимо этого, в список обязательных документов включена квитанция об оплате госпошлины за выдачу первоначального разрешения на внесение изменений. Эта пошлина в размере 1000 рублей была введена 1 января 2023 года и не является новой, как сообщали некоторые СМИ. Помимо оплаты этого налога, собственнику, который решил поменять конструкцию автомобиля, ещё придётся оплатить техосмотр, техническую экспертизу и внесение изменений в СТС и ПТС, если до этого дойдёт.