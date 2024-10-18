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Запрет на тюнинг и замену двигателя: что предлагает ГИБДД

ГИБДД хочет запретить удлинение рамы и установку нештатных двигателей. Что это значит
Разбор
63
710

ГИБДД опубликовала проект постановления, в котором содержится запрет на некоторые манипуляции в части внесения изменений в конструкцию автомобиля. Например, водителям перестанут выдавать разрешения на установку не предусмотренных заводом-изготовителем более мощных двигателей, а также запретят удлинять автомобильные рамы. Рассказываем, кого коснутся запреты и для чего они нужны.

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Что именно хотят запретить и почему

ГИБДД подготовила новые ограничения для желающих внести изменения в конструкцию автомобиля. В новом постановлении от МВД, которое сейчас находится на стадии общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы, указан запрет на установку двигателей, которые мощнее штатного агрегата более чем на 25%.

По словам автоэксперта Александра Шумского, такие доработки популярны у владельцев «Буханок» и «ГАЗелей». Например, вместе штатного ЗМЗ-409 на 112 л.с. устанавливают японские моторы от Nissan и Toyota мощностью уже 230 л.с. Сейчас официального запрета на подобные изменения нет, поэтому их можно легализовать в ГИБДД, получив официальное разрешение на внесение изменений в конструкцию от МРЭО. После чего автомобиль должен отправиться на техосмотр и проверку безопасности в специальную лабораторию. После сбора всех разрешающих документов можно вернуться в ГИБДД за последующим внесением изменений в СТС и ПТС. 

Однако, по словам вице-президента Российского автомобильного союза Антона Шапарина, в МВД и раньше не согласовывали установку таких двигателей, но теперь хотят прописать запрет законодательно. 

«Министерство внутренних дел решило регламентировать, какой мощности двигатели можно устанавливать, а какой нельзя. В нынешнем техническом законодательстве эта норма чётко не описана. И в прошлом всё регулировалось понятийно. Сейчас МВД пытается внедрить эту норму в национальное законодательство. Хотя юридически верно было бы внедрять её в Технический регламент о безопасности колёсных транспортных средств, принятый Евразийской экономической комиссией. Но поправки в ТРТС внести невозможно, поэтому МВД пытается действовать на национальном уровне», — объясняет Шапарин.  

Второй запрет, который также описан в новом постановлении, касается удлинения рамы автомобиля, если это не предусмотрено заводом-изготовителем. Удлиняя раму, владельцы грузовиков часто увеличивают грузоподъёмность, устанавливают дополнительные сиденья и разное оборудование. Удлинённые рамы встречаются и в лимузинах, оказывающих услуги проката. 

Все эти изменения по закону пока тоже можно попробовать легализовать. Но МВД из соображений безопасности добивается полного запрета таких действий.

Помогут ли запреты повысить безопасность на дорогах

Российский автомобильный союз инициативу МВД поддерживает и не видит проблем в новых запретах, так как они не коснутся большинства автомобилистов. 

«Проблем я не вижу. Количество замен двигателей весьма невелико. Раньше их было много, двигатели были дешёвыми. Сейчас действуют санкции, и двигатели, поставляемые из-за рубежа, резко подорожали. Людям просто стало невыгодно их покупать и легализовывать», — говорит Шапарин. 

Что касается удлинения рамы, то и этот запрет автомобильный союз поддерживает — потому что зачастую удлинение рамы, по словам эксперта, проводится в кустарных условиях, без реальных проверок и расчётов нагрузки.

«Такие рамы ломаются и ржавеют, это всё небезопасно. И такие лазейки для кулибиных надо закрывать», — пояснил спикер. 

Что ещё есть в документе МВД

Новое постановление вносит формальные корректировки в список документов, которые нужно предоставить водителям для получения разрешения на внесение изменений в конструкцию. Например, перечисляет обязательное предоставление удостоверений личности заявителей, а также приводит порядок подачи и получения документов по праву наследования.

Помимо этого, в список обязательных документов включена квитанция об оплате госпошлины за выдачу первоначального разрешения на внесение изменений. Эта пошлина в размере 1000 рублей была введена 1 января 2023 года и не является новой, как сообщали некоторые СМИ. Помимо оплаты этого налога, собственнику, который решил поменять конструкцию автомобиля, ещё придётся оплатить техосмотр, техническую экспертизу и внесение изменений в СТС и ПТС, если до этого дойдёт. 

Согласны с запретами от ГИБДД?

Да, так на дорогах будет безопаснее
Нет, если всё сделано качественно, не вижу проблем
Спорно. Надо разбирать каждый случай
#Законы и штрафы#Вопросы по 12.5.1
63
Комментарии
Комментарии710
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18 октября 2024
Надо сделать запрет на плохие дороги. 50%ДТП приходится на некачественное дорожное покрытие.
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1,2K
18 октября 2024
Василий, зачем ты лжешь, 90% ДТП происходит из за нарушения ПДД, в частности две самые частые причины это превышение скорости и выезд на полосу встречного движения
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444
20 октября 2024
Merko, так надо полностью запретить превышать скорость выезжать на встречную полосу. Все машины оборудовать телеметрией и на всех дорогах сделать разделительную полосу в виде забора. В чем проблема?
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81
21 октября 2024
Merko, элементарный случай, в результате которого - два трупа: ремонт дороги, фрезой выскребли проблемные участки и получили ямы. Водитель едет с разрешённой скоростью, видит препятствие в виде ямы, пытается миновать, вылетает со своей полосы на встречу. Итог - два трупа. Кто виновен? И знаков об ограничении скорости и проводимом ремонте не было. Таких случаев едва ли меньше, чем просто выезд на встречку.
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120
21 октября 2024
Traveler43, в правилах указано, что водитель обязан выбирать такую скорость, когда можно остановиться перед препятствием!
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39
21 октября 2024
Traveler43, Врешь - везде за городом скребут фрезой ставят стационарные знаки ограничения скорости до 40 км\ч и ремонтные работы .Во всяком случае в Нижегородской области .Далее ссылочку на 2 трупа пришли? Уверен окажется что 2 претендента на премию Дарвина лупили сильно 100 км\ч на том участке .
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34
21 октября 2024
Merko, Нарушение ПДД происходит из-за того что водитель старается объехать ямы и ухабы, тем самым отвлекается от ситуации на дороге. Особенно стало в последнее время, когда цены на зап-части очень ударили по карману.
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43
21 октября 2024
Олег Русин, а вот умничать здесь не обязательно! Всё верно, даже в городах на улицах полный раздолбёшь на дорогах, что уж говорить про трассы. Скрытые колодцы, глубиной по 20см и более, это когда за асфальтом его не видно, особенно ночью. Недавно в такой впоролся со скоростью км 20 в час, думал подвеска оторвётся. Ещё случай, женщина переходила дорогу и под ней обвалился асфальт, а под ним теплотрасса с кипятком, сварилась бедолага в прямом смысле слова. Буквально ушли под землю, в центре города 3 или 4 машины за текущий год, и всё это в одном, маленьком городке. Можно представить, что твориться в масштабах страны??? Так что не надо затыкать рот людям и без Вас хватает таких деятелей!!!
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85
21 октября 2024
Merko, чаще других нарушают и превышают разноовощи о 70-100 еле живых лошадиных силах. Нужен не запрет, полезнее упорядочить требования.
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16
25 октября 2024
Середкин Владимир, а что вы хотите сказать, что дороги ремонтировать не нужно? Человек говорит о том, что сначала нужно порядок на дорогах навести. В Москве и МО дороги не сравнить с дорогами в Сибири. У нас ямы на ямах. И законодателям для начала не плохо бы не только ввести ответственность за некачественный ремонт дорог но и ответственность за введение в эксплуатацию и проверки автодорог общего пользования. А лоббировать интересы автопрома забивая на интересы граждан . Просто концерны изводят последних кулибиных и у народа не будет альтернативы АвтоВАЗу и китайпрому.
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71
10 марта 2025
Traveler43, скорей всего будут стоять знаки, а ремонта проводиться не будет. На наших дорогах знаки по окончании ремонта месяцами стоят и дпс этим пользуется в полной мере.
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49
18 октября 2024
Почему на дорожников никакие запреты не вводят действительно больше 50 процентов авариий из за плохих дорог зато если поставил лишнюю деталь это приводит к аварийной ситуации???
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358
21 октября 2024
Чёрный минивэн, ДА приводит - занижение подвесок ,проставки ,на ступицы тоже влияют ,увеличение мощности требует других тормозов ,больших дисков,другие цилиндры и другая прошивка на блоке АБС
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33
21 октября 2024
Середкин Владимир, замена дохлого двигателя на Газели на нормальный чем плох? Причём тут вообще тормоза? У нас разрешенная скорость на дорогах какая? Тормоза надо менять если скорость выше положенной, а не просто потому что мощности больше и в гору машина нормально едет.
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399
21 октября 2024
Середкин Владимир, АвтоВАЗ и УАЗ после начала сво начали выпускать машины
без абс, подушкек и экологию на евро 0 опустили, и чё нормально, не кто их чето не запретил, а безопасность стала в разы хуже
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215
26 октября 2024
Михаил, не стала
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18
28 октября 2024
Середкин Владимир, а статистика что говорит?
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4
17 января 2025
Середкин Владимир, ну вот возьмём ситуацию, допустим я хочу купить хантер и сделать его действительно оффроодным (сам я автомеханик), первое, что я сделаю - это поставлю нормальный двигатель( к примеру vq35, uz, да хоть змз 511), с заменой мотора под нож пойдёт и трансмиссия, далее лифт кабины и в конце резину побольше и пошире. Вот я всё это поставил и это стало менее безопасным? Отнюдь, сам по себе хантер в стоке очень не безопасный, а в этой вымышленной ситуации будет заменено всё, кроме рамы и кузова. Да, центр тяжести будет выше, но он и не будет предназначен для поездок свыше 90км/ч. АБС? А он в стоке то есть до 2007 года? тормоза? Так они в базе вообще барабанные, и так далее, в целом безопасность получившегося уаза будет зависеть не от того, что туда поставили(если поставили качественно), а от водителя, если водятел и на стоковом хантере пытается превратиться в лепешку, то он и так когда-нибудь это сделает.
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168
11 марта 2025
Синий грузовик, ну слушай, автомеханик... ну делай себе какую-угодно "котлету". Захочешь оффроуда - грузи это на прицеп, довози до места оффроуда и меси там грязь сколько хочешь, а на дороги общего пользования не вылазь своим ходом. А если захочешь на этом чуде на дороги общего пользования, оформляй как самоделку и катайся. В чем проблема?
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62
18 октября 2024
Причем тут рамы маторы че ерунду несут освещения пускай делают и дорогу ровную
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116
18 октября 2024
Бредотня какая-то... и раньше быдо малореально такое согласовать, более того проблемно было официально поставить не только двигло от ниссаана в газель, но и 3л или 2.5 литровый от БМВ в такой же БМВ к примеру...
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50
18 октября 2024
Вот только это нанесет удар не только по тойотовским двигателям, но и например при смене карбюраторного 406 на 409, что делают довольно часто, этот закон в принципе очень сильно ударит по малому бизнесу и работягам на газелях
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106
19 октября 2024
Merko, эти работяги на газелях, полное зло.гоаорю как дальнобойщик с 24 летним стажем. Ещё раз-газель разводная машина по городу, а крайнем случае по области, но ни как не кубатурники либо пяти, а то и семи тонник. Лазейка для школоты с категорией В.
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76
21 октября 2024
Merko, Нет уже 406 на карбюраторах ,Я последний такой мотор видел в середине 00-х
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3
21 октября 2024
Чайка, ага, а камаз (старенький) под завязку груженый, который никуда не едет и не тормозит, это норма... Да и ваш брат также на дороге в последнее время не пример для подражания (не все, но многие). Тут недавно на большегрузе выехал раза 3 в лоб, при том, что я на легковой встречку видел сзади него едя. И это не единственный пример, просто самое яркое, что вспомнилось
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34
11 марта 2025
Чайка, если у нас все такие грамотные дальнобои как ты, то лучше вас всех с дороги убрать нахрен! Категория В это с полной массой до 3,5 тонн. На 5- и тем более 7 тонник это С категория.
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14
19 октября 2024
Надо сделать запрет на дороги без освещения, без отбойника посередине и надо запретить дороги без многоуровневых развязок .
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89
21 октября 2024
dukerrr, Что Вы пишите? Подумайте! А то введут еще один налог типа ПЛАТОН. на освещение и реконструкцию дорог.
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31
19 октября 2024
Ещё надо запретить автострады без 10 метровой ширины газона посередине. Такой Газон предотвращает лобовые авария и делает безопасность движения!! Всё ради безопасности граждан!!
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53
21 октября 2024
dukerrr, Чуствую Американских фильмов насмотрелся.... Вы покушаетесь на карман чиновника. Посчитайте сколько земли уйдёт, сколь в карман не дойдет? А она МАТУШКА ,земля с каждым годом всё дороже и дороже.
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31
19 октября 2024
Причём тут двигатели, причём тут рамы. Безопасность движения.зависит на 99% от других факторов. Которые.не соблюдается.
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100
26 октября 2024
Коричневый лимузин, немного не так, объективно, отрицательно на безопасность влияет именно недостаток возможностей мотора
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30
19 октября 2024
Политический популизм.
Имитируют вид бурной деятельности.
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67
21 октября 2024
Игорь., поставил лайк, за "имитируют вид бурной деятельности", а вот политика тут при чём?
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19 октября 2024
Брать все лучшее оттуда, об этом и президент не раз говорил. Многие наши, ну например "Машинатор", который Буханку с нуля по дизайн проекту Давыдова,"Буханка будущего", ну короче за три года, сделали офигенную, красивуб Буханку, но ее нельзя регистрировать, как транспортное средство, вся техника взята от УАЗОВ, только АКПП, взята импортная, ну вроде завод их ставил на Патриоты. Теперь этот парень в США и говорит, что там, с выпуском на дороги самоделки,вообще никаких проблем, на виде показал такие корчи, что ум за ум заходит и нормально, на наши функцонеры,всегда найдут лазейку, как поставить чего-нибудь под запрет, а после за кэш решать проблемы.
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74
21 октября 2024
Красное купе, НУ вот корчедел уехал в Америку и слава Богу -воздух только чище стал без очередного корчедела
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22
21 октября 2024
Красное купе, потому, что там страховые компании нормально работают. Корчи эти хоть и без проблем допускаются на дороги, но никто их не застрахует, как и должно быть. У нас же Сосага...
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6
21 октября 2024
Середкин Владимир, а я думаю, воздух станет чище, тогда, когда таких, как ВЫ меньше станет ...!!!))
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44
22 октября 2024
Середкин Владимир,
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26 октября 2024
Середкин Владимир, такие как ты и про Сикорского так же пердели
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25
19 октября 2024
Неделю назад ,забрали мою ауди на типа экспиртизу вин номера.кто с этим сталкивался ?
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1
20 октября 2024
Новые газели некстати да и у старых для поднятия кузова используются доски! Вот это позор! А вы про удлиннеия!
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8
20 октября 2024
Я имею в виду заводом производителем используют доски!
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3
21 октября 2024
nevinskiy76, дерево в некоторых местах неплохо амортизирует и не изнашивается как новомодные пластики.
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7
21 октября 2024
Алексей, видели бы Вы эти новые УАЗики с дощатым дном кузова, доски завод никак не обрабатывает. Их только подвезли к салону на продажу, прошел снег/дождь, через три дня все доски винтом, аж болты выдирают
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8
21 октября 2024
А нет инициативы запретить 3т газели оснащять движком на 100л.с. ? Чтобы ты всегда знал кто ты и где ты ...
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17
21 октября 2024
евгений коновалов, а у нас вообще есть или были когда - либо автомобили более чем 100 л.с. ? Я имею ввиду легковые конечно, напомните пожалуйста. По 70 с гаком лет выпускают одни и те же агрегаты и узлы, а новое, конечно ЗАПРЕТИТЬ!!! А то вдруг жить хорошо начнёт народ?
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10
11 марта 2025
Александр, че, на гугле забанили? ВАЗ 21129 больше 100л.с. это из совсем недавних, а если вспомнить начало 90-х, то на "восьмерку" ставили 140-сильный РПД 2108-91 А с другой стороны, нахера тебе на машине В-класса, которая даже чуть больше тонны весит, 100+ лошадей?! ДА большинство автопроизводителей используют на В-классе маломощные моторчики и ты на этот счет не усираешься, а как только речь про нашавтопром, то млять, сразу мало вам!
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1
21 октября 2024
Что за идиотизм. В Германии где законы могут тебя без штанов оставить если ты хотя бы пернешь не в том месте не в то время. Можно ездить на корчах. Но официально проверенных. Можно выкинуть салон, поставить каркас и спокойно от дома до трассы доехать. У нас за это 12.5.1 то, что сраный АвтоВАЗ не может делать моторы мощьнее 130 сил. Не значит, что все должны страдать. В США где есть куча проблем на дорогах включая не одыкватных можно строить машины с 0. У нас нет. Есть кучу авто из Европы, США и Азии где в одной моделе может стоять 4 разных разновидности мотора от 130 сил до 200 и это явно не 25%. А если посмотреть на современные турбо моторы? Люди давайте писать петиции на отстранение чиновеюников. А то реально скоро кроме вест нечего не купим.
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50
21 октября 2024
Владимир, да даже Иран производит турбомоторы на 150+ сил, а автотаз застрял в прошлом веке...
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16
21 октября 2024
Владимир, СПАСИБО!!! БРАВО!!! Есть ещё народ в России адекватный и это радует!
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2
21 октября 2024
"Такие рамы ржавеют" - смешно это слышать от создателей рам уазов и буханок.
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57
21 октября 2024
Давайте взвесим все плюсы и минусы от вносимых в законодательство изменений?
Предложения однозначно репрессивные и ограничивают аволюбителей в модификациях имеющегося автомобильного парка как кустарным, так и технологическим (через оборудование в специализированных автоцентрах) путем.
Нормы жесткие, к примеру двигатель не превышающий четверти мощности для штатного двигателя "УАЗ"-а или "Лада-НИВА" еще поискать нужно, а вот не превышающего ту же пропорцию по крутящему моменту - найти будет чрезвычайно сложно. Нормы не обусловленные ничем, кроме аморфной пользы. Хотя, если рассматривать их с т.з. постепенного выдавливания ДВС с автомобильного рынка - вполне понятные.
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22
21 октября 2024
Trurl, Абсурд заключается в том что к примеру на Уаз который был выпущен к примеру в 95м году нельзя поставить двигатель от 2010 г
то есть заменить 4218 на 409й, так как благодаря заводу Уаз который наплодит типов транспортных средств как грязи, тип транспортного средства будет отличаться на одну циферку, а по мощности и крутящему не проходит
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12
21 октября 2024
Тоже самое и с Волгами, на 24ку будет невозможно поставить двигатель от 3110, хотя завод это разрешает официально !
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16
21 октября 2024
Trurl, стесняюсь спросить, а что в место него - то?
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21 октября 2024
Как запретить запрещать?
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30
26 октября 2024
SiDe4, отказаться от этой идеи - для начала
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1
21 октября 2024
Не понятно ,почему государство отказывается от денег))) поменяли двигатель мощностью 100л.с. на более мощный скажем 250 л.с. ,налог то возрастёт, страховка возрастёт , если все официально оформлено с внесением изменений мощности в птс
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21
21 октября 2024
имел опыт перегонки "Соболя" на ЗМЗ из Москвы в НСК, ну реально двигатель там другой нужен ((((( Едешь и понимаешь, что ОБГОН становиться чем то в районе фантастики(((( очень много должно сойтись, что бы БЕЗОПАСНО обогнать
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23
21 октября 2024
Все изменения в конструкции только при письменном разрешении завода изготовителя данной модели авто! Только в этом случае завод возьмёт на себя ответственность за изменение конструкции...
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10
21 октября 2024
Юрий Шальнов, откуда эта тупость взялась, что завод должен взять на себя ответственность? Отвечает тот кто провел экспертизу, которую необходимо пройти чтобы легализовать внесение изменений...
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17
21 октября 2024
Почему нельзя сделать нормальный коммерческий транспорт под соответсвующие грузы, чтобы не было необходимости что-то модернизировать, добавлять, увеличивать. Этим всем люди занимаются не от хорошей жизни. Ни кто не будет страдать фигней, если будут адекватные технические решения. Я представить себе не могу, чтобы немец или швед или француз меняли двигатели на Мерседесах, Вольво или Рено. Почему? Да им просто это не требуется. Взял в лизинг авто и шарашь на нем до предела - главное, чтобы оно было надежным, окупило лизинг, накормила человека и ни кого не убило (ибо иначе себе дороже). А у нас на эти Газели страшно смотреть - ни какой культуры производства. Вечно грязные, собранны из говна и палок, прокуренные, водители не опрятные в большинстве своем. Да и вообще не понятно, это профессиональный водитель за рулем или человек не могущий себя найти по жизни - все смешалось в доме Облонских...
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28
21 октября 2024
Если заводские двигатели слишком малой мощности, то зачем запрещать за свои средства установить двигатель, удовлетворяющий конкретным требованиям автовладельца?
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26
21 октября 2024
А что они имеют ввиду под штатным агрегатом? В моем кузове, например, штатно ставятся и пятицилиндровый атмосферник на 133 силы, и V6 на 174 силы, и V8 на 290 сил. На Audi A6 в кузове C6 идут штатно двигатели объемом от 2 до 4,2 л. Плюс есть бензиновые и дизели. На Q7 идут от 3 до 6 литров. Тоже штатно.
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18
21 октября 2024
Запрет, лишение, запрет, лишение, запрет, запрет !
Куда мы идём ? ...
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25
26 октября 2024
Пономарев Александр, в концлагерь, конечно, сатанисты только это строят
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12
21 октября 2024
Да хотят запретить все желания улучшить наш автопром. Им же обидно, что такой к примеру заводище УАЗ в буханку не может поставить нормальный двигатель или скажем тупо поворотник, который выгладит, как банки из-под структурированной икры, покрашенные для "стиля". Короче судьба у нас ездить на ведрах, в какие они хотят вас посадить, а не в которых вы хотите ездить. Вот для этого все в дело идет. И утильсборы, и запреты и конские тарифы на "узаконивание изменений". По мне так наоборот надо упрощать все это. К примеру приехал на техосмотр. Все проверили, все работает, нормально светит, переключается и прочее - вперед вноси изменения. На следующий год опять обязательный ТО. И если будет все нормально, то хватит насиловать человека
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25
21 октября 2024
https://regulation.gov.ru/Regu…
по ссылке если зарегистрироваться можно поставить минус этому законо- проекту и внести свои предложения.
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3
21 октября 2024
Михаил, предложения могут вносить только аффилированные лица :) там все по хитрому
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3
21 октября 2024
смотрю правильные собрались . аж блевать тянет. за частую эти правильные и создают кучу помех и аварийных ситуаций на дороге.
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9
21 октября 2024
Тиснуть очередной закон всегда проще,чем например жёстко бороться с коррупцией, ничего нового.
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14
21 октября 2024
NVA-motors будут закрываться? Интересно, что Вася скажет на эту инициативу.
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21 октября 2024
Если невелико количество установок двигателей, зачем туда лезть? Большинства не коснется? Ну ну. Не коснется то, не коснется это. В итоге все будут ездить на одинаковых стоковых машинах. Цвета давайте запретим какие-нибудь. Куда мы идём? Печально это всё.
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12
28 октября 2024
Антон, так запрещенные цвета уже есть.
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3
21 октября 2024
делают авто люди и они же модернизируют их не вижу в чем запрет
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2
21 октября 2024
Во времена СССР ДВС устанавливали в гаражах предприятий и начальник гаража с механиком прописывали номерной агрегат в техпаспорт. ДВС и агрегаты шли как запчасть и не обязательно регистрировать в МРЭО . Сейчас каждый раз придумывают дополнительную работу и обдираловку с каждой установленной запчасти для чего усложнять и удорожать очевидное. На безопасную и безаварийную эксплуатацию авто это не влияет. И так все дорожает и здесь ещё и доп. поборы, сами же говорите , что это коснется ГАЗели, УАЗы т.е. мелкое предпринимательство и маллотонажные перевозки. Давайте добивайте мелкий рабочий класс. в регионах предпринимателей мелких магазинов уже убили Пятёрочки и Магниты осталось добить мелких перевозчиков и х и так крупные перевозчики добивают надо ещё законодательно добить. А все эти эксперты по анализу рынка из одной кагорты!
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23
21 октября 2024
Статья однобокая, понятна инициатива МВД - открыть кормуху своим, понятна позиция Российскго автомобильного союза - они представляют интересы производителей тазиков различных. А где позиция другой стороны? от тюнинг ателье позицию хотя бы привели для объективности, производителей будок для газелей, может у нас какой союз автолюбителей есть.... Можно было в ГИБДД запросить статистику по аварийности причастную к этой теме...
Сам я никогда не тюнил ни двигатель ни кузов (давно пересел с тазиков), но подозреваю что многие не от нехер делать страдают этой херней... Журналу может уже как-то авторов за деньги нанимать начать? Раз в полгода откроешь статью, и сразу отбивает желание еще на полгода....
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16
24 октября 2024
RR1973, В новом постановлении от МВД, которое сейчас находится на стадии общественного обсуждения и антикоррупционной экспертизы...... Только вот общественное мнение то и не спрашивают, а решают узким кругом лиц и притом похоже это враги народа
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21
21 октября 2024
какой бред !
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1
22 октября 2024
Где статистика дтп с авто с удлиненными рамами и замене́нными на авто двигателями?
Нет? Тогда зачем нужны эти инициативы?
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9
22 октября 2024
Как уже это надоело! Даже статистики нет ДТП, произошедших по причине переоборудования ТС! А деньги за эту регистрацию дерут ГИБДД работы прибавили, так ещё и выделываются, прикрываясь лозунгами насчёт безопасности...
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10
22 октября 2024
Надо ввести на заводы ОТК, как это было в СССР, и за брак и не кондицию, что сейчас нам втюхивают, сажать этих эффективных менеджеров вместе с депутатами которые придумывают этот бред. Уаз ска сейчас стоит больше 2х лямов!!! А в 2022 тот же уаз нафаршированный и с автоматом стоил 1.2, и они уазовцы объясняли цену тем , что много импортного, а сейчас чем объяснят???? Желанием заработать унитазами на СВО, на жизнях наших граждан, которые на передовой? Какую машину новую не покупай, перед отправкой в зону, её приходится ВСЮ перетряхивать, чтоб там , было меньше геморроя. Накипел блин за наш Российский автопром.
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11
22 октября 2024
Это просто анекдот, когда на самый "свапируемый" советский автомобиль - ЛуАЗ969М, у владельцев которого на луазофорумах принято отмечать модель двигателя прямо в аватарках, окажется ничего нельзя поставить мощнее 50 л.с. Хотя, покатавшись на нормально тюнингованной машине (двигатель ВАЗ 1,8, нормальные колёса и дисковые тормоза), становится непонятно, почему если укомплектованная всем этим и жестким верхом машина весит как нива и управляется не хуже Нивы, она должна комплектоваться двигателем меньшим, чем у Нивы, уже в базе.
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7
24 октября 2024
Синий грузовик, что бы не разгонялись по буеракам
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2
25 октября 2024
И главное инспектора ГАИ должны быть строго закреплены за участками дорог, а зарплата во многом зависеть от снижения или увеличения аварийности именно на их участках. Кстати, предоставив им право вносить превентивные предложения в службы по изменению организации движения на их участках. А водителей нашедших в организации движения нарушения и несоответствия премировать, за счёт зарплат ответственных работников! Да разве власть на такое пойдёт. Потому вот и изобретают всяческую туфту, дабы не подумали что им на всё наплевать в действительности!!!
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6
25 октября 2024
А на самом деле кто из водителей знает, что любое нарушение ПДД по закону ни как не штрафуется если это не привело к другому ПДД. И это именно вина ГИБДД!!! И почему ГИБДД, как бы ни за что не отвечают!!! А выход из положения есть! Привести в соответствие кодекс и ПДД. Организовать соответственную службу, и паспортизацию по организации движения на всех перекрёстках и участках движения потоков транспорта. Она же должна мониторить аварийность на участках, дабы вносить изменения в паспорта для предотвращения условий породивших аварийность на данном участке.
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2
25 октября 2024
Не там ищите резервы для снижения аварийности на дорогах. В любом городе доходит до, и это реально, тысяч нарушений именно со стороны ГИБДД в организации движения на дорогах. Как пример. Несколько норм организации движения присутствующие в гражданском кодексе в ПДД даже не включены. Я иногда в Саратове на одном километре дороги нахожу десятки не правильно стоящих или отсутствующих, где необходимы знаков. А уж про расположение остановок общественного транспорта, и разметку просто уже и говорить противно!!! Вот кто знает, что знаки ограничения скорости можно устанавливать только с шагом не более 20км/час. ,и так далее...Иногда именно соблюдения буквы ПДД, в таких условиях, и приводит к авариям.
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8
25 октября 2024
В городе выехав из-за поворота водитель упирается скажем в ограничение 20км./час!!! Желая соблюсти ПДД резко тормозит, и.... получает удар сзади. Сразу же обвиняют водителя ударившего сзади, а виновны службы ГИБДД. Пере знаком 20, в городе как минимум должен был стоять знак 40 км./час. И потом Вы хотите, что бы водители соблюдали ПДД? А ширина рядов на центральных дорогах, не просто менее 3-х положенных метров, а иногда и менее 2.5, и это при ширине грузовиков именно в 2.5 метра!? Вот и приходится для предотвращения ДТП уходить через двойную сплошную. Радость инспектору взяточнику, лишат прав на раз, думают.
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12
26 октября 2024
Тут все понятно хотят продоват сви ведро с болтами которие ели розгоняются при виезде на трасу
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2
26 октября 2024
Учитывая дефицит специалистов - да, эти поправки нужны.
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4
28 октября 2024
Вместо того, чтобы развивать как-то местных кулибиных и изобретателей по сути идет полный запрет такой деятельности. Правильно, зачем нам новые открытия и изобретения. А по поводу безопасности ни что на нее так не повлияет, как разделение встречных направлений, либо ограждением, либо зелеными полосами.
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8
12 ноября 2024
Про дороги местные стоны умиляют просто. А то что такие "заряженные" газели всё чаще летают в потоке шашечками, то детишки играются, да. И им что-то пофигу и на дорогу и на освещение. Особенно прикольно, когда их штатная система тормозная не вывозит - на мотор хватило, а тормоза трус придумал. Ну и что что оно остановиться не может, это тоже ха-ха да хи-хи. Пока вам в зад не причалит.
Прощай, мой Блейзер, павший жертвой вот такой "гоночной" газели :(
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4
13 ноября 2024
Леха3092, Как бы это было не смешно, но тормозную систему изменять строго запрещено и такие изменения не зарегистрировать! думаете те кто придумывают законы делают это для вашей защиты ? =))))))
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8
19 ноября 2024
Вы сначала научитесь нормальные машины делать… Потом предлагайте что то подобное… а то бред какой то… сначала вникните в проблему почему вместо ЗМЗ ставят крутой и НАДЕЖНЫЙ двигатель от японского производителя. Серьезных недостатков и выраженных слабых мест в семействе UZ нет. Сейчас это классика, на которой основана безупречная репутация Toyota. И поломок минимум… а не ваш ЗМЗ
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10
27 ноября 2024
Всё, что придумывают в кулуарах власти, это чистый отъём денег у населения! Почему оформив разрешение на какое то оборудование у определённой марки автомобиля (например: багажник, задняя лестница, лебёдка и пр.), владельцам тех же марок авто и такого же оборудования, надо проходить полную процедуру на оформление? Непонятно. Дурдом!
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4
22 декабря 2024
Нужно запретить выпус автомобилей Горьковскому автозаводу,т.к. рамы их автомобилей лопаются через пару лет эксплуатации.🤣
А вообще кто это поддерживает,в большинстве случаев рукожопы,которые сами ничего не понимают в этом и слушают разинув рты,что им за какую-то то там безопасность втирают и прочий бред...На дорогах хлама с заводскими рамами и моторами хватает.А тут либо имитация бурной деятельности,либо жажда наживы и ничего больше.
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9
10 марта 2025
В сторону Москвы едешь,особенно ночью страшно.Доезжаешь до московской области - красота.дороги отличные .на м 7 весной ямы стали ещё больше и глубже.
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1
11 марта 2025
И после таких запретов и ограничений Россия собирается на первое место в развитии науке и технике? Скорее всего такие запреты от развития вообще отбросят ещё дальше ... Надо создавать такие возможности. а не запрещать или ограничивать.
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8
11 марта 2025
Нищебродство надо запрещать , более мощный мотор сподвигает нарушать скоростной режим и увеличивает количество аварий на дорогах ...
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7
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