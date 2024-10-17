За просмотр видео за рулём хотят лишать прав

Председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко на проходящей в Екатеринбурге выставке «Дорога 2024» выступил с инициативой ввести лишение прав за просмотр видео за рулём. По его словам, в первую очередь санкцию надо ввести для водителей грузовиков. Как выявлять такое нарушение, автор предложения уточнять не стал.
- «Из недавних случаев: на М-11 Газель врезалась сзади в другой автомобиль, потому что водитель грузовика во время вождения смотрел сериал. Считаю, надо прорабатывать с владельцами грузовых компаний меры по ужесточению наказания таких водителей. Наказывать их максимально сурово, внести это в Кодекс об административных правонарушениях, предусмотрев наказание в случае ДТП вплоть до лишения прав», — сказал Петушенко.
- Он особо выделил водителей транспортных средств категорий С и D (грузовики и автобусы), сравнив их с владельцами оружия. Риск для окружающих в обоих случаях большой, однако сесть за руль тяжёлой машины сейчас возможно после минимальной подготовки.
О том, как выявлять именно факт просмотра видеоконтента, председатель правления ГК «Автодор» ничего не сказал. Современные камеры умеют фиксировать использование смартфона во время движения, в КоАП есть соответствующий штраф. Однако увидеть, что конкретно отображается на экране, камеры не в состоянии. Кроме того, видео может транслировать и штатная мультимедийная система машины.
Здравая инициатива?
Бред, отследить невозможно
Правильная, но работать не будет
Вводите скорее, и аварий вообще не будет
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