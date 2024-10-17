За просмотр видео за рулём хотят лишать прав

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Из недавних случаев: на М-11 Газель врезалась сзади в другой автомобиль, потому что водитель грузовика во время вождения смотрел сериал. Считаю, надо

прорабатывать с владельцами грузовых компаний меры по ужесточению наказания таких водителей. Наказывать их максимально сурово, внести это в Кодекс об административных правонарушениях, предусмотрев наказание в случае ДТП вплоть до лишения прав», — сказал Петушенко.