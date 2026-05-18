Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

Цены на минивэн и фургон от АвтоВАЗа, новые лимиты выплат по ОСАГО, прощальная BMW M3. Главное за день

Что случилось в понедельник, 18 мая 2026 года
Новости

Добрый вечер! Объявлена стоимость минивэна и фургона SKM М7, которые выпускает АвтоВАЗ. Пассажирскую машину оценили в 2 950 000 рублей, грузовую — в 2 863 000 рублей. Ждём на тест, а пока переходим к другим новостям и свежим статьям.

Получайте новые интересные статьи на почту
Подписываясь, я соглашаюсь на получение новостных/рекламных сообщений на условиях Пользовательского соглашения

Объявления недели

Спорткар без стёкол в честь Тома Круза, калифорнийский Танк, классика из Америки и Европы, прокачанный вездеход и фестивальная находка. Какая из машин этой недели станет самой обсуждаемой, а ради какой вы согласились бы облегчить банковский счёт? Давайте знакомиться, высказывать мнение и выбирать лучших из лучших!

Тест Foton Tunland G9

Китайская марка Foton известна грузовиками и прочим комтрансом. Но с недавних пор — ещё и сотрудничеством с бывшим российским представительством Mercedes-Benz, взявшим на себя её дистрибуцию. И линейка «Фотонов» на нашем рынке постепенно расширяется: недавно на рынок вышел пикап Tunland G9. Рассказываем, каким получился этот дизельный грузовичок, похожий на Ford.

Важные новости

Почитать (и полюбоваться) перед сном

В России планируют в 4 раза увеличить лимиты выплат по ОСАГО за вред жизни и здоровью, новые лимиты должны начать действовать через год. Что конкретно изменится? И приведёт ли к подорожанию полисов? Разбираемся.

Самые красивые на Авто.ру: Phantom, Continental, Challenger и другие яркие находки с сочными фотосетами. Не проходите мимо!

Кстати!

Искусственный интеллект в автобизнесе России: тренды, вызовы и ожидания.

Подождите

Новости загружаются

#Дайджест дня
Комментарии
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать
Пока нет комментариев
Читать ещё