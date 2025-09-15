В России предложили ввести лишение прав за нарушения, зафиксированные камерами

Лишать автомобилиста прав вне зависимости от того, каким образом было зафиксировано нарушение, предлагают за превышение скорости более чем на 60 км/ч, а также за повторный выезд на встречную полосу. Сейчас, если нарушение попало на камеры, водителю грозит 5-тысячный штраф, а в суд с перспективой лишиться прав на год дело отправится в том случае, если проступок зафиксирован инспектором ДПС.