В России предложили ввести лишение прав за нарушения, зафиксированные камерами

Госсовет Татарстана направил в совет законодателей при Госдуме проект поправок в КоАП, которыми предлагает лишать водительских удостоверений за ряд нарушений даже в том случае, если они зафиксированы камерами. Сейчас за такое можно лишь штрафовать на 5 тысяч рублей. «КоммерсантЪ» уточняет, что инициаторы ссылаются на рост аварийности, которому сотрудники ДПС не в силах противостоять.
- Лишать автомобилиста прав вне зависимости от того, каким образом было зафиксировано нарушение, предлагают за превышение скорости более чем на 60 км/ч, а также за повторный выезд на встречную полосу. Сейчас, если нарушение попало на камеры, водителю грозит 5-тысячный штраф, а в суд с перспективой лишиться прав на год дело отправится в том случае, если проступок зафиксирован инспектором ДПС.
- Авторы поправок утверждают, что число подобных нарушений растёт, как и количество ДТП по их причинам, при этом административные наказания результата не дают. Кроме того, в качестве аргумента приводится крайне малое число дел, которые сейчас возбуждаются сотрудниками ГИБДД — в подавляющем большинстве штрафы выписываются на основании данных комплексов фиксации.
- Лишать прав парламентарии предлагают собственника автомобиля вне зависимости от того, кто именно был за рулём. Согласно поправкам, оформлять лишение будет суд, где, по всей видимости, у собственника будет возможность при необходимости предоставить доказательства того, что за рулём в момент нарушения находился не он.
У инспекторов ГИБДД фиксировать скорость движения автомобилей ручными методами сейчас нет возможности. Ещё 1 июля глава МВД Владимир Колокольцев запретил им использовать ручные радары — теперь все нарушения скоростного режима фиксируются только автоматическими камерами.
Может, и правда пора сделать наказание пожёстче?
Да, давно пора лихачей массово лишать
Нет, как-то это сомнительно выглядит
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Фото на обложке: Вячеслав Крылов, Журнал Авто.ру