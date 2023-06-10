Авто.ру AI
Избранное
Поиски
Сравнения
Сообщения
Я продаю
Войти
Разместить объявление
Журнал
Поиск по журналу

Штраф за шины и лампочку АБС, запрет на камеры-ловушки и кое-что ещё

Всё самое важное и интересное за неделю
Новости

За что водителей будут наказывать с 1 сентября? Что изменят поправки в закон о дорожных камерах? Каким получился кроссовер «Москвич 3» и кому адресована удлинённая Веста? Эти и другие новости прошедшей недели — в удобном и коротком формате.

Хотите получать свежие новости и лучшие материалы каждый день? Тогда обязательно подпишитесь на почтовую рассылку Журнала Авто.ру!
Получайте новые интересные статьи на почту
Подписываясь, я соглашаюсь на получение новостных/рекламных сообщений на условиях Пользовательского соглашения

АвтоВАЗ создал удлинённую версию седана под названием Aura. Она получит просторный салон и ценник в районе 2 миллионов рублей. Опубликованы несколько фотографий новинки.

В России введут запрет на управление транспортом для тех, кто не явился в военкомат по повестке. Проект приказа уже опубликован МВД.

С началом осени в России заработают новые штрафы. Рассказываем, чем отныне будет грозить езда на неподходящих шинах, плохих колёсах, с горящей лампочкой АБС и другими неисправностями.

Каждую неделю мы находим в продаже необычные и яркие машины, а вы голосуете за самую интересную. Но какая станет лучшей по итогам мая? Давайте решим прямо сейчас!

За последние месяцы новостями о росте цен отметились почти все официально присутствующие в России автомобильные бренды. Кто и сколько теперь просит за новые машины? Рассказываем!

Президент РФ утвердил поправки, которые касаются правил установки дорожных камер. Теперь комплексы нельзя ставить в самостоятельно выбранных местах. Зачем понадобились изменения?

Цены меняются непредсказуемо и часто, но в советское время стоимость автомобилей устанавливало государство. Готовы угадать, сколько раньше просили за «Ниву», ЗАЗ и «Волгу» без крыши?

Возрождённый «Москвич» стал неожиданной, но важной новинкой кризисного времени. Вседорожнику «Москвич 3» внимания публики не занимать. Но каким он вышел на самом деле? Рассказываем в подробностях.

Всё самое свежее и интересное 7 дней в неделю — в нашем Телеграм-канале.

Подождите

Новости загружаются

#Дайджест недели
Комментарии
Комментарии
Войдите, чтобы комментировать
Пока нет комментариев
Читать ещё