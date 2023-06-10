Штраф за шины и лампочку АБС, запрет на камеры-ловушки и кое-что ещё

За что водителей будут наказывать с 1 сентября? Что изменят поправки в закон о дорожных камерах? Каким получился кроссовер «Москвич 3» и кому адресована удлинённая Веста? Эти и другие новости прошедшей недели — в удобном и коротком формате.
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