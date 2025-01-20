Запрет курения и приёма пищи за рулём, «китаец» с пожизненной гарантией и возвращение Rexton. Главное за день

Минтранс предложил запретить водителям держать в руках какие-либо посторонние предметы. Сейчас эксперты рассуждают, могут ли оказаться под запретом еда и напитки, а также курение. Разбираемся, что хочет запретить министерство.

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Сколько денег можно потратить в стремлении взбодрить видавший виды BMW? Разумеется, очень и очень много! Давайте заглянем в увлекательный дневник трат на седан E39, владелец которого не жалеет средств на обслуживание.