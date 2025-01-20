Запрет курения и приёма пищи за рулём, «китаец» с пожизненной гарантией и возвращение Rexton. Главное за день

Добрый вечер! Объявлена цена новой топ-версии кроссовера Jetour T2 в России. В комплектации Discovery модель среди прочего оснащается автоматической коробкой вместо «робота». Стоит такой автомобиль 4 449 000 рублей. А теперь — к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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