Обсуждение новых норм ПДД, которые якобы должны запретить водителям держать в руках во время движения еду, напитки и другие предметы, началось в январе. Эти разговоры появились из-за инициатив Минтранса, которые ведомство вынесло на общественное обсуждение в октябре. В предложении министерства фигурировал пункт 2.7, который запрещал пользоваться «устройством, не предусмотренным конструкцией транспортного средства и требующим использования рук или отвлечения от управления во время движения, за исключением случаев использования его функций без применения рук для целей определения маршрута движения».

Под такую формулировку в теории попадает всё, что может оказаться в руках водителя. Поэтому в автомобильных пабликах началось активное обсуждение проекта. Некоторые автомобилисты предположили, что вскоре им нельзя будет держать в руках даже стакан с кофе. А одним из первых предложение министерства осветил руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский.

«Формулировка расплывчатая, но, обратите внимание, что будет запрещено пользоваться именно "устройством". То есть курить сигареты можно, а вейпы — уже нельзя. Есть и пить, конечно же, тоже можно. Даже если штраф за бутерброд в руке и придёт, то его можно будет без проблем обжаловать», — поделился мнением эксперт в своём канале.