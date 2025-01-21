Минтранс предложил запретить водителям держать в руках какие-либо посторонние устройства и предметы во время движения. Инициативу вынесли на общественное обсуждение ещё осенью 2024-го, но широкое внимание она привлекла только в начале 2025 года, и сейчас эксперты рассуждают, могут ли российским водителям запретить перекусывать, курить и пить кофе за рулём уже с 1 марта. Разбираемся, что на самом деле хочет запретить министерство и как к этому относится Госавтоинспекция.
Что предложил Минтранс
Обсуждение новых норм ПДД, которые якобы должны запретить водителям держать в руках во время движения еду, напитки и другие предметы, началось в январе. Эти разговоры появились из-за инициатив Минтранса, которые ведомство вынесло на общественное обсуждение в октябре. В предложении министерства фигурировал пункт 2.7, который запрещал пользоваться «устройством, не предусмотренным конструкцией транспортного средства и требующим использования рук или отвлечения от управления во время движения, за исключением случаев использования его функций без применения рук для целей определения маршрута движения».
Под такую формулировку в теории попадает всё, что может оказаться в руках водителя. Поэтому в автомобильных пабликах началось активное обсуждение проекта. Некоторые автомобилисты предположили, что вскоре им нельзя будет держать в руках даже стакан с кофе. А одним из первых предложение министерства осветил руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский.
«Формулировка расплывчатая, но, обратите внимание, что будет запрещено пользоваться именно "устройством". То есть курить сигареты можно, а вейпы — уже нельзя. Есть и пить, конечно же, тоже можно. Даже если штраф за бутерброд в руке и придёт, то его можно будет без проблем обжаловать», — поделился мнением эксперт в своём канале.
Что министерство имело в виду
После ряда заявлений официальных лиц выяснилось, что даже для разговоров о запретах нет оснований. Каких-либо официально принятых документов со сроками введения новой нормы не было ни в первых числах года, ни сейчас. А представители Минтранса ещё в ноябре говорили, что их идеи касаются ограничения использования телефонов и планшетов за рулём и будут дорабатываться совместно с ГИБДД, а также другими ведомствами.
Действующие же ПДД запрещают пользоваться телефоном без системы hands-free. Однако это не останавливает водителей от просмотра контента и использования смартфонов за рулём, в том числе в качестве навигаторов. Идея Минтранса состоит в том, чтобы минимизировать риски отвлечения водителей от вождения не только при разговоре по телефону, но и при любом ином использовании планшетов и смартфонов в руках. Штрафовать за это должны будут как инспекторы, так и камеры, которые уже наказывают водителей за телефон в руках.
Как ситуацию прокомментировали в ГИБДД
В официальном сообщении Госавтоинспекции в соцсетях прямо указано, что на предметы в руках водителя не вводится никаких дополнительных ограничений. Автомобилистам не запрещают держать во время вождения кофе, хот-доги и любую другую еду. Нет ограничений и на иные предметы. Инспекторы ссылаются на действующие ПДД, где есть только запрет пользоваться телефоном без hands-free.
Также в ГИБДД подтвердили, что проект изменений ПДД от Минтранса дорабатывается, а сентябрьская редакция предложений на данный момент уже не актуальна. Какие именно нормы попадут в новый вариант, пока неизвестно. И не факт, что такие изменения вообще будут.
«Не существует подтверждений, что какие-либо изменения вступят в силу 1 марта», — напомнили в Госавтоинспекции.
Какие изменения всё-таки могут ввести
Как пояснил Журналу Авто.ру вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, появление осенних поправок Минтранса в нормативной базе привело бы к шквалу ошибочных штрафов и отменить их было бы очень сложно ввиду несовершенства российской системы обжалования.
«При этом вводить штрафы за использование телефона за рулём точно нужно. Смотреть блогеров, переписываться в мессенджерах при управлении автомобилем смертельно опасно. К сожалению, не все это понимают. Будем предлагать Минтрансу разработать чёткие формулировки, которые позволят искоренить использование телефонов за рулём и не приведут к ошибкам», — объяснил Шапарин.
По информации НАС, некоторые представители власти готовят собственные поправки по данной теме. Их суть — полностью запретить использование именно телефонов и планшетов во время движения. Формулировку с указанием абстрактных «технических устройств» эксперты правильной не считают, так как под это определение могут попасть электронные сигареты, вейпы и другие переносные приспособления. Идеальным вариантом на сегодня представителю НАС и его коллегам видится создание конкретного списка с перечислением устройств, которые будут под запретом для водителей.