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В РФ запретят пить кофе и курить за рулём? Разбираем резонансную инициативу Минтранса

Госавтоинспекция дала разъяснения по запрету посторонних предметов в руках водителей
Разбор
9
80

Минтранс предложил запретить водителям держать в руках какие-либо посторонние устройства и предметы во время движения. Инициативу вынесли на общественное обсуждение ещё осенью 2024-го, но широкое внимание она привлекла только в начале 2025 года, и сейчас эксперты рассуждают, могут ли российским водителям запретить перекусывать, курить и пить кофе за рулём уже с 1 марта. Разбираемся, что на самом деле хочет запретить министерство и как к этому относится Госавтоинспекция.

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Что предложил Минтранс

Обсуждение новых норм ПДД, которые якобы должны запретить водителям держать в руках во время движения еду, напитки и другие предметы, началось в январе. Эти разговоры появились из-за инициатив Минтранса, которые ведомство вынесло на общественное обсуждение в октябре. В предложении министерства фигурировал пункт 2.7, который запрещал пользоваться «устройством, не предусмотренным конструкцией транспортного средства и требующим использования рук или отвлечения от управления во время движения, за исключением случаев использования его функций без применения рук для целей определения маршрута движения». 

Под такую формулировку в теории попадает всё, что может оказаться в руках водителя. Поэтому в автомобильных пабликах началось активное обсуждение проекта. Некоторые автомобилисты предположили, что вскоре им нельзя будет держать в руках даже стакан с кофе. А одним из первых предложение министерства осветил руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский. 

«Формулировка расплывчатая, но, обратите внимание, что будет запрещено пользоваться именно "устройством". То есть курить сигареты можно, а вейпы — уже нельзя. Есть и пить, конечно же, тоже можно. Даже если штраф за бутерброд в руке и придёт, то его можно будет без проблем обжаловать», — поделился мнением эксперт в своём канале.

Что министерство имело в виду

После ряда заявлений официальных лиц выяснилось, что даже для разговоров о запретах нет оснований. Каких-либо официально принятых документов со сроками введения новой нормы не было ни в первых числах года, ни сейчас. А представители Минтранса ещё в ноябре говорили, что их идеи касаются ограничения использования телефонов и планшетов за рулём и будут дорабатываться совместно с ГИБДД, а также другими ведомствами.

Действующие же ПДД запрещают пользоваться телефоном без системы hands-free. Однако это не останавливает водителей от просмотра контента и использования смартфонов за рулём, в том числе в качестве навигаторов. Идея Минтранса состоит в том, чтобы минимизировать риски отвлечения водителей от вождения не только при разговоре по телефону, но и при любом ином использовании планшетов и смартфонов в руках. Штрафовать за это должны будут как инспекторы, так и камеры, которые уже наказывают водителей за телефон в руках.

Как ситуацию прокомментировали в ГИБДД

В официальном сообщении Госавтоинспекции в соцсетях прямо указано, что на предметы в руках водителя не вводится никаких дополнительных ограничений. Автомобилистам не запрещают держать во время вождения кофе, хот-доги и любую другую еду. Нет ограничений и на иные предметы. Инспекторы ссылаются на действующие ПДД, где есть только запрет пользоваться телефоном без hands-free.

Также в ГИБДД подтвердили, что проект изменений ПДД от Минтранса дорабатывается, а сентябрьская редакция предложений на данный момент уже не актуальна. Какие именно нормы попадут в новый вариант, пока неизвестно. И не факт, что такие изменения вообще будут. 

«Не существует подтверждений, что какие-либо изменения вступят в силу 1 марта», — напомнили в Госавтоинспекции.

Какие изменения всё-таки могут ввести

Как пояснил Журналу Авто.ру вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, появление осенних поправок Минтранса в нормативной базе привело бы к шквалу ошибочных штрафов и отменить их было бы очень сложно ввиду несовершенства российской системы обжалования.

«При этом вводить штрафы за использование телефона за рулём точно нужно. Смотреть блогеров, переписываться в мессенджерах при управлении автомобилем смертельно опасно. К сожалению, не все это понимают. Будем предлагать Минтрансу разработать чёткие формулировки, которые позволят искоренить использование телефонов за рулём и не приведут к ошибкам», — объяснил Шапарин.

По информации НАС, некоторые представители власти готовят собственные поправки по данной теме. Их суть — полностью запретить использование именно телефонов и планшетов во время движения. Формулировку с указанием абстрактных «технических устройств» эксперты правильной не считают, так как под это определение могут попасть электронные сигареты, вейпы и другие переносные приспособления. Идеальным вариантом на сегодня представителю НАС и его коллегам видится создание конкретного списка с перечислением устройств, которые будут под запретом для водителей.

Поддерживаете запрет предметов в руках водителя?

Запретить всё, кроме еды и напитков
Нужен запрет только для телефонов и планшетов
Не надо ничего запрещать, текущий закон и так работает
Во время движения в руках должен быть только руль
#Законы и штрафы#Важное
9
Комментарии
Комментарии80
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21 января 2025
Оптимизировать надо минтранс что бы им не когда было глупостямизаниматьсч
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109
21 января 2025
Хотят показать свою значимость.Они понимают что подлежат оптимиэации
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37
23 января 2025
Я коленом рулю, лучше, чем пол города руками, и никого волновать не должно, что находиться в моих руках, за мои деньги, в моей машине, по дороге которая содержится (или должна содержаться) за мои налоги!
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73
2 февраля 2025
Фиолетовый грузовик,
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1
21 февраля 2025
Фиолетовый грузовик, Ага, только когда ты собьешь кого-нибудь или стукнешь "случайно" другое авто, при этом кушая очередной хот-дог с тебя 100% ответственность,от оплаты ремонта,морального вреда до лишения свободы сроком до 5 лет, а может и более. Согласен?
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19
23 сентября 2025
Дмитрий, А если, а вдруг ,а если нет?
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5
27 января 2025
Хорошее дело «Минтрансами» не назовут 😆
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27
27 января 2025
Собственно уже лет 20 в салоне не курю, если кто из пассажиров закуривает - паркуюсь и жду ....
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10
27 января 2025
Синий пикап, а если закурят на автомагистрали?
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8
30 января 2025
Синий пикап, и ЭТО правильно!
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2
14 марта 2025
Андрей, потерпят и никто не умрет!
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2
27 января 2025
А пользование на ходу планшетами , которые сейчас установлены в автомобилях, не отвлекает от управления автомобилем? Их тоже надо запретить!
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38
27 января 2025
Зелёный грузовик, а с тем учётом, что у очень многих автомобилей настройки музыки, климата, сидений через центральный планшет? Тогда можно в принципе запрещать ездить на автомобилях где есть монитор, это же отвлекает 😹
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40
29 января 2025
Зелёный грузовик, заклеить синей изолентой)
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5
27 января 2025
А руль в руках водителя это не предмет? Большинство (одарённое) ткнуло на запрет телефонов и планшетов, забыв, что планшеты - все рисовозки, начиная с 2021г. А где-то их даже три! Тыкая пальцем в сенсорный дисплей планшета, выбирая нужную опцию, водитель отвлекается от дороги. Факт. С крутилками и кнопками всегда значительно проще на ходу.
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31
27 января 2025
Deutsch, что вы там настраиваете на ходу? Климат? Сенсорные кнопки на главном меню. Музыку? Кнопки на руле. Зачем там рыться на ходу?
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8
27 января 2025
Андрей, например настройки климата jetour dashing не на главном меню. И иконки маленькие. Надо в них целиться...
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5
27 января 2025
Сегодня кроме запретов нечего и читать в наших СМИ! Интересно когда умы чиновников созреют для запрета дышать за рулём?
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26
27 января 2025
Юрий Шальнов, пожалуйста не подкидывайте идей)
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18
27 января 2025
Когда доходит до напитков в руках водителя или даже телефона, то это характеризует законодательную власть, которой больше заняться нечем, других насущных проблем нет. Называется докопались до мышей. какие-то мелочи - в запрет, а об ответственности дорожников например - ничего существенного. а ведь мы исправные налогоплательщики (проблем куча - освещение, разметка, расчистка дорог, те же колодцы.
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48
31 января 2025
Синий универсал, абсолютно согласен.
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27 января 2025
Надо запретить смотреть на что-либо кроме дороги, вот тогда смешнее будет
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4
27 января 2025
Маразм крепчал. Дышать можно?
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13
5 октября 2025
Николай С., Через раз😂
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27 января 2025
А кой тогда производители авто делают подстаканники, встраивают планшеты?
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10
27 января 2025
Дорогами лучше пусть занимаются все в выбоинах, ямах и буграх от заплаточного ремонта, отсюда и больше половины ДТП, а то заняться нечем им.
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34
27 января 2025
Размещение люков на дорогах почему-то не запрещают, строят новые дороги и люки на проезжей части оказываются, а не где-то на тротуаре или газоне.
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20
27 января 2025
Можно запрещать то, что отвлекает внимание, а не то, что помогает сконцентрироваться, например вода или кофе, и даже сигарета для тех кто курит
Тогда можно говорить о безопасности
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6
27 января 2025
На дорогах надо создавать благоприятную для участников движения обстановку, а не устраивать "охотничьи угодья", где водители - дичь для властей
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25
27 января 2025
Смысла от этого законопроекта для водителей автомата где одна рука и одна нога свободны нет. Для механики да, там как паук всеми ногами и руками нужно работать чтобы ехать.
Надо было в опросе добавить про механику и автомат.
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3
19 апреля 2025
dehimer, осталось вам рассказать как сложность в переключении передачи делает вождение более опасным. Прикинь, если резко тормозить переключать ничего не надо.
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1
27 января 2025
Кроме как ДБ ничего не приходит на ум.......... Руль в руках нужно запретить! Для минТРАНСОВ, особенно!
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7
27 января 2025
Минтранс - самая некомпетентная, алчно-вороватая контора, зарабатывающая бабло умышленно неправильной, не рациональной и, порой, ведущей к ДТП разметкой. А, про платные стоянки даже слов нет.
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6
27 января 2025
По моему государству глубоко наплевать из-за чего происходят аварии вот они особо не заморачиваются, а издают всё новые, и все более нелепые запреты. Им не порядок на дорогах нужен, а чтоб поступало как можно больше штрафов. Как говорится, бизнес есть бизнес и ничего личного.
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16
27 января 2025
Пытаюсь представить себе дпсника пристально вглядывающегося сквозь стекла проезжающих авто, что у кого там в руках. А в замкадье камер не особо то и видно
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1
27 января 2025
У меня вопрос, что они еще нам запретят? Данные запреты граничат с полным запретом двигать руками в сторону от руля, скоро чихнуть за рулем нельзя будет.
Лучше бы обратили внимание на обучение в автошколах новых водителей, и дороги бы немного подлатали, а то после каждой зимы это нечто похожее на дорогу создает больше аварийных ситуаций.
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5
27 января 2025
Запретите вообще за руль садится всем и всё. К этому всё идёт. Это ваша мечта!
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1
28 января 2025
Давно пора все запретить, кроме руля. А то , кто с помадой или пудреницей, сигаретой, смартфоном. Сел за руль - забудь прл чашки, бутылочки и т.д. и т.п. 👺👺👺
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4
29 января 2025
маразм крепчает
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1
29 января 2025
что бы попить водички надо тормозить каждый раз? но телефон дело такое, некоторые не вынимая в нем сидят
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1
29 января 2025
Всё только водителей гнобят. А может лучше ещё пешеходам запретить, при переходе проезжей части, пользоваться телефоном или планшетом?!!!
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7
31 января 2025
Запретить весь китайский автопром! Там по три планшета и во все надо тыкать!
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3
31 января 2025
Нормально прогрели народ, заодно узнали реакцию
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1 февраля 2025
Безопаснее, если во время движения в руках только руль.
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3
12 марта 2025
Ну это просто ...... У меня механика.Нельзя будет переключать скорости? и почему вейпы опаснее сигарет? от них ведь нет искр и огня.Не прожигают одежду и обивку салона.Нечем больше заняться нашим верховнокомандующим??
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23 сентября 2025
Вот сегодня 22 сентября водитель маршрутки сбил насмерть девочку 9 лет при повороте на перекрёстке. Вот он чем занимался и чем руль крутил. В этот вечер я ехал с дачи и видел две аврии. Замучали телефонщики.
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2
23 сентября 2025
Минтранс возомнил себя кем?
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1
23 сентября 2025
Поддерживаю запрет на курение и еду за рулём во время движения. Сам был курящим и знаю, как дым иногда попадает и выедает глаза. Как отвлечет упавший окурок на сиденье между ног. Как обжигает горячий кофе на ухабах. Остановитесь, жрите и курите на оюочине., раз приспичило. Вообще у нас в стране меня бесит этот культ еды, обязательно что-то жрать где надо и не надо.
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2
20 января 2026
Аслан Ц., Да летом мужчина пробил ограждение трссы-сказал,,Я только пепел стряхнул с сигареты"
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1 октября 2025
Руль - тоже устройство.
Нельзя держать в руках.
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2 октября 2025
В носу можно ковыряться
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2 октября 2025
Тогда надо будет запретить все авто со встроенными планшетами имагнитолами
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2
2 октября 2025
Необходимо ввести штраф за управление автомобилем одной рукой, и пусть граждане доказывают в суде, что управляют авто на механике. Сразу бюджет пополнится, также необходимо штрафовать и представителя госавтоинспекции при использовании рации во время движения. Да чуть не забыл, как на счёт законности переделки спецтранспорта путем навешивания доп приборов. Необходима общественная группа контроля из граждан РФ для проверки спецтранспорта и наличия документов.
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2 октября 2025
Я считаю, что есть и пить за рулём,на ходу, более опасно, чем просто разговаривать по телефону .
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2 октября 2025
А пёрнуть можно ?
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7 октября 2025
ВЛАДИМИР К., потихоньку, что бы инспектор не услышал, и камера не унюхала.
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1
3 октября 2025
Скоро почесаться нельзя будет
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3 октября 2025
Лучше бы обеспокоились состоянии дорог. Только деньги бюджета тратят , а дороги через год- два уже нужно делать ремонт.
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5 октября 2025
Кучук 1891, Не тратят, а осваивают👆
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3 октября 2025
В первую очередь надо запретить и разогнать этот позорный союз автомобилистов. Он из защитника превратится в врага номер один для автомобилистов, а председателя посадить пожизненно за вред государству. Столько всякой хр*ни понапридумывали, что жизнь автомобилиста стала в сто раз сложнее, хотя должно было быть наоборот. Пляшут под неадекватов, лишь бы бабок больше урвать.
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5
3 октября 2025
Верхи уже не могут, а низы всë ещë не хотят. Известная ситуация.
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3 октября 2025
При управлении авто нельзя прикасаться к рулю, новая идея Думе!
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3 октября 2025
Не курить за рулем - бережом здоровье, логично. Но запрещать пить за рулём кофе, да с эклером и официанткой - и это уже беспредел!
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3 октября 2025
Казну надо пополнять . Не важно как ,
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3 октября 2025
А руль держать-то можно или ручку мкпп ?
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1
3 октября 2025
Вообще-то опасность с едой есть. Осторожность но не прямой запрет не помешает. Когда ездил на дальняк 900-1100 км в день старался экономить время, ел на ходу. Но пить колу реально неудобно. Тогда сделал пробку с дыркой, в неё трубочку с изогнутым зубным слюноотсосом на конце. Бутылку в карман спинки сиденья, трубку через большую булавку на подголовнике в район уха. Попить стало очень легко и удобно - никаких "взял, прижал, открутил, попил, закрутил, убрал". Почти F-1 ! :-))
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4 октября 2025
Короче, если отрицают, значит, что-то будет. Причем в более извращенной форме, чем сейчас представляется
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4 октября 2025
А по нужде ходить не запретят?
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4 октября 2025
Других проблем в стране просто нет!
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5 октября 2025
Как можно жрать в машине?Все на штанах и по салону грязь.Курить прекращайте.Ребенок проехал в машине от него несёт табаком
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5 октября 2025
А ещё раньше запрещали разговаривать по телефону за рулём
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5 октября 2025
Запретить движение,🤔 пока не пристегнулся наручниками к рулю. 👆😅
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5 октября 2025
Чем больше штрафов, тем больше счастливых автомобилистов. Да и количество чиновников надо добавить повсеместно для полного счастья. Беда! "Молва права".
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1
6 октября 2025
Уже не знают за что штраф содрать! Давайте в касках ездить на авто и в подгузниках а-то вдруг обоссышся кипятком ляжки обожгёш и зарулиш не туда.
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1
7 октября 2025
разогнать минтранс вместе с гаи ....толку от них все равно нет никакого.
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7 октября 2025
В руках должен быть только руль.Ни один человек не должен курить и есть в моей машине.Нечего мне свинячить.
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7 октября 2025
"Что министерство имело в виду"? Может быть стоит принимать закон, чтобы не было необходимости гадать, что они имеют ввиду?
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9 октября 2025
Они законами везде хотят залезть. Под предлогом безопасности и заботы можно обосновать, что нельзя слушать в авто с кем говорить и вообще говорить нельзя. Почесался - значит отвлёкся. Автомобиль сейчас один большой гаджет, значит нужно запретить пользоваться автомобилем в автомобиле. И ещё сам авто страшная вещь! его пожалуй тоже нужно запретить. Ноги тоже ненадёжный инструмент - люди периодически спотыкаются и падают, ноги ломают. Значит нужно запретить ноги в автомобиле или использовать правую ногу не отрывая её от педали тормоза. Ведь вдруг чп, а нога, не дай минтранс, на акселераторе. Какой жестокий мир! И только минтранс может позаботиться, как бы водители не сопротивлялись. Окно Овертона открывается))
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10 октября 2025
ИМ ЛЕЧИТЬСЯ НАДО.
БЮРОКРАТИЯ ИЩИТ СПОСОБЫ ИМИТИРОВАТЬ РАБОТУ КОТОРОЙ НЕТ.
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10 октября 2025
Дальнобои, умудряются по малому в бутылочку ходить, а тут бутерброды с сигаретами 😂😂😂
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