84 процента российских водителей считают, что стали ездить аккуратнее

За прошедший год 84% россиян стали аккуратнее за рулём, следует из совместного исследования страховой компании «Ингосстрах» и аналитического центра НАФИ. Опрос проводился в мае, респондентами выступили 1000 человек из всех федеральных округов, имеющие опыт вождения. Причины таких перемен называются разные — от чувства ответственности до выросших цен на автомобили и их ремонт.
- 90% из заявивших о том, что стали аккуратнее водить, имеют стаж от 3 до 5 лет. Почти столько же (88%) при этом интересуются новостями, информацией о машинах, их обслуживании и ремонте. При этом распределение по полам оказалось практически равным (женщины — 85%, мужчины — 83%).
- Главным влияющим на аккуратность фактором стало чувство ответственности перед пассажирами (49%), другими водителями (41%) и пешеходами (40%). 42% озабочены дорожной ситуацией в целом, 26% боятся самого факта ДТП.
- 37% заявили, что ценят свой автомобиль и стараются его беречь, 11% опасаются, что в случае аварии не смогут найти денег на ремонт. Ещё 17% переживают, что в случае дорожно-транспортного происшествия цена полиса ОСАГО на следующий год вырастет.
- Многие автовладельцы также заявили, что стали увереннее чувствовать себя за рулём: 42% — на городских дорогах (39% мужчин и 48% женщин), 31% — на загородных шоссе или трассах (27% мужчин и 38% женщин), 28% — в пробках (25% мужчин и 36% женщин). С уверенностью выросла и дисциплинированность: меньше «гонять» по пустым дорогам стали 32% респондентов (36% мужчин и 25% женщин). В то же время 14% стали ездить быстрее, при этом женщины — вдвое чаще мужчин (8% против 4%). Меньше отвлекаться на другие занятия стали четверть опрошенных. Наконец, с ростом числа аккуратных водителей на 12% сократилось число обращений в СТО.
Ранее в этом месяце другой опрос показал, что 10% российских водителей чувствуют себя за рулём неуверенно. Ещё 14% вообще не водят, несмотря на наличие удостоверения.
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Фото на обложке: Журнал Авто.ру