84 процента российских водителей считают, что стали ездить аккуратнее

За прошедший год 84% россиян стали аккуратнее за рулём, следует из совместного исследования страховой компании «Ингосстрах» и аналитического центра НАФИ. Опрос проводился в этом мае, респондентами выступили 1000 человек из всех федеральных округов, имеющие опыт вождения. Причины таких перемен называются разные — от чувства ответственности до выросших цен на автомобили и их ремонт.