Список рейдов ГИБДД, запрет навязывания допов и новый список роскошных машин. Важное за неделю

Рассказываем, какие машины добавили в список роскошных и обложили высоким налогом, какие рейды проведёт ГИБДД в апреле, на сколько предлагают увеличить штраф за отказ пропустить скорую, как поставить на российский учёт автомобиль с иностранными номерами, что будет с водителем, который сбежал с места ДТП и бросил машину, и когда навязывание допов станет незаконным.