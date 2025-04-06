Список рейдов ГИБДД, запрет навязывания допов и новый список роскошных машин. Важное за неделю

Рассказываем, какие машины добавили в список роскошных и обложили высоким налогом, какие рейды проведёт ГИБДД в апреле, на сколько предлагают увеличить штраф за отказ пропустить скорую, как поставить на российский учёт автомобиль с иностранными номерами, что будет с водителем, который сбежал с места ДТП и бросил машину, и когда навязывание допов станет незаконным.
Минпромторг опубликовал обновлённый список машин, которые попадают под повышенный транспортный налог. В перечень, состоящий в основном из марок европейских брендов, попали и новые китайские модели. Рассказываем, сколько всего автомобилей в списке и какой налог ждёт их владельцев.
Многочисленные рейды ГИБДД ожидают автомобилистов в апреле по всей стране. Инспекторы будут уделять больше внимания чистоте номерных знаков, соблюдению правил мотоциклистами, а также проверкам курьеров и таксистов. Составили список всех проверок.
Госдуме предложили рассмотреть ужесточение наказания за отказ пропустить машину скорой помощи. Штраф может вырасти шестикратно — до 30 тысяч рублей, а максимальный срок лишения прав за это нарушение хотят повысить до двух лет. Разбираем инициативу вместе с экспертами.
Наш читатель-иностранец въехал в Россию на своём автомобиле. В планах — получение ВНЖ и постановка машины на российский учёт. Как и когда это надо сделать? Узнали у юриста.
Некоторые водители после ДТП в панике могут начать вести себя странно. Например, покинуть место аварии, бросив там автомобиль. Сотрудники ГИБДД оформят инцидент и без одного из участников, но что с ним будет потом? Отвечает юрист.
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