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Список рейдов ГИБДД, запрет навязывания допов и новый список роскошных машин. Важное за неделю

Всё, о чём стоит знать российским автомобилистам
Новости

Рассказываем, какие машины добавили в список роскошных и обложили высоким налогом, какие рейды проведёт ГИБДД в апреле, на сколько предлагают увеличить штраф за отказ пропустить скорую, как поставить на российский учёт автомобиль с иностранными номерами, что будет с водителем, который сбежал с места ДТП и бросил машину, и когда навязывание допов станет незаконным.

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Минпромторг опубликовал обновлённый список машин, которые попадают под повышенный транспортный налог. В перечень, состоящий в основном из марок европейских брендов, попали и новые китайские модели. Рассказываем, сколько всего автомобилей в списке и какой налог ждёт их владельцев.

Многочисленные рейды ГИБДД ожидают автомобилистов в апреле по всей стране. Инспекторы будут уделять больше внимания чистоте номерных знаков, соблюдению правил мотоциклистами, а также проверкам курьеров и таксистов. Составили список всех проверок.

Госдуме предложили рассмотреть ужесточение наказания за отказ пропустить машину скорой помощи. Штраф может вырасти шестикратно — до 30 тысяч рублей, а максимальный срок лишения прав за это нарушение хотят повысить до двух лет. Разбираем инициативу вместе с экспертами.

Наш читатель-иностранец въехал в Россию на своём автомобиле. В планах — получение ВНЖ и постановка машины на российский учёт. Как и когда это надо сделать? Узнали у юриста.

Некоторые водители после ДТП в панике могут начать вести себя странно. Например, покинуть место аварии, бросив там автомобиль. Сотрудники ГИБДД оформят инцидент и без одного из участников, но что с ним будет потом? Отвечает юрист.

Госдума приняла закон, запрещающий навязывать покупателям любые товары, работы или услуги. Он вступит в силу 1 сентября 2025 года. Потребитель будет вправе отказаться от ненужных ему позиций (страховка на машину, кредит, допоборудование) и потребовать возврата денег, если услуги уже оплачены.

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