Запасы машин, электронные права и самый вездеходный Крузак в РФ. Главное за день

Российский союз автостраховщиков поделился статистикой по ОСАГО за девять месяцев 2022 года. Выяснилось, что автогражданка подорожала, но выросли и выплаты. Рассказываем, почему и на сколько!

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Нетрудно догадаться, что китайские модели, официально продающиеся в России, — это лишь верхушка айсберга под названием «автопром КНР». А что ещё интересного выпускают на домашнем рынке представленные у нас марки? Предлагаем заочно познакомиться с флагманами известных брендов, которые в РФ пока не продаются.