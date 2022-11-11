Запасы машин, электронные права и самый вездеходный Крузак в РФ. Главное за день

Добрый вечер! Subaru опубликовала первое фото хэтчбека Impreza следующего поколения. Судя по нему, новинка будет очень похожа на кроссовер Crosstek. Премьера состоится 17 ноября в Лос-Анджелесе. А теперь — к другим новостям и самым интересным статьям Журнала Авто.ру за последние 24 часа.
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Невыгодные «китайцы»
Российские дилеры назвали не слишком выгодной работу с китайскими машинами. Дело в «полумонопольном» положении марок из КНР. По мнению участников рынка, производители завышают цены на автомобили на фоне отсутствия альтернатив, что приводит к низкой марже дилерских центров.
Самый вездеходный Крузак
Land Cruiser 300, несмотря на все его внедорожные способности, нечасто покупают для того, чтобы окунать в грязь. Но если здесь и сейчас вам потребуется максимально вездеходная «трёхсотка», которая будет обладать легализованными доработками и заводской гарантией, то на помощь придут Arctic Trucks. Что собой представляет монструозный и очень дорогой Крузак в их исполнении? Рассказываем!
Важные новости
- Новые хэтчбек и универсал Hyundai i30 начали продавать в России
- Запасов европейских и японских машин у дилеров осталось на 2–4 месяца
- На Госуслугах появились электронные водительские права
- Москвичка сняла покрышки с машины и оставила записку для полиции
Почитать перед сном
Российский союз автостраховщиков поделился статистикой по ОСАГО за девять месяцев 2022 года. Выяснилось, что автогражданка подорожала, но выросли и выплаты. Рассказываем, почему и на сколько!
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Нетрудно догадаться, что китайские модели, официально продающиеся в России, — это лишь верхушка айсберга под названием «автопром КНР». А что ещё интересного выпускают на домашнем рынке представленные у нас марки? Предлагаем заочно познакомиться с флагманами известных брендов, которые в РФ пока не продаются.
Кстати!
Что такое идентификационный номер машины, где его искать, какая информация зашифрована в комбинации из 17 букв и цифр и что ещё можно узнать, имея VIN автомобиля? Все ответы — в нашем подробном гиде!
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