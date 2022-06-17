«Заморозка» обновлённой Весты, ажиотажный спрос на машины из Японии и снижение числа угонов в РФ. Главное за день

Добрый вечер! В Москве задержали Volkswagen, водитель которого накопил штрафов на 2,1 миллиона рублей. Нарушитель не сможет забрать машину со спецстоянки, пока не погасит долг в полном объёме. Соблюдайте ПДД! И не пропускайте наш дайджест со всем самым важным и интересным из автомобильного мира.
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Выпуск обновлённой Весты отложен до 2023 года
АвтоВАЗ не сможет выпускать обновлённую Lada Vesta, представленную в феврале, до 2023 года. Об этом заявил глава предприятия Максим Соколов, однако конкретных причин отсрочки он не назвал. Вместе с тем на АвтоВАЗе обдумывают перезапуск сборки Ларгуса, но это возможно лишь «в среднесрочной перспективе».
Все свои: как устроен автомобиль инкассации
В рамках проекта «Все свои!» мы обычно рассказываем о небольших отечественных компаниях, которые создают что-то крутое или выдающееся для автомобилей (и автомобилистов) в России. Но сегодня у нас маленькое исключение: мы познакомим вас с отечественным продуктом, а не с фирмой. А именно — с инкассаторским автомобилем на базе «ГАЗель NN». Рассказываем и показываем, как устроен броневик для перевозки больших денежных сумм.
Немного важных новостей
- Укрепление рубля спровоцировало ажиотажный спрос на машины из Японии и Кореи.
- Угонов в России стало меньше, несмотря на негативные прогнозы.
- Audi подала в суд на китайскую марку Nio из-за буквы S.
- Компания Wuling начала продажи семиместного компактвэна Jiachen за 600 000 рублей.
Почитать перед сном
Стоит ли покупать годовалый автомобиль с мизерным пробегом, если есть такой же, но прямо из салона? Дать однозначно правильный ответ непросто. С одной стороны, можно сэкономить и при этом получить машину, техническое состояние которой ещё будет почти идеальным. С другой стороны, как ни крути, это будет уже подержанный автомобиль со всеми вытекающими последствиями. Например, всего через пару сотен километров он может стать героем нашей рубрики «Не бит, не крашен».
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Другая распространённая дилемма при выборе подержанного автомобиля звучит так: поменьше, но помоложе или постарше, зато большой? И особенно актуален этот вопрос в отношении кроссоверов. Тем, кто склоняется ко второму варианту, стоит обратить внимание на большие корейские модели: они и новыми были доступнее многих конкурентов, и на вторичном рынке оказались ещё дешевле. Мы подобрали на Авто.ру пять интересных машин. Все они не старше 2007 года и стоят примерно 1 миллион рублей.
Кстати!
Наши максимально подробные отчёты о надёжности автомобилей с пробегом пополнились материалами о кроссовере Opel Antara и его рестайлинговой версии.
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