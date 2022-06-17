«Заморозка» обновлённой Весты, ажиотажный спрос на машины из Японии и снижение числа угонов в РФ. Главное за день

Стоит ли покупать годовалый автомобиль с мизерным пробегом, если есть такой же, но прямо из салона? Дать однозначно правильный ответ непросто. С одной стороны, можно сэкономить и при этом получить машину, техническое состояние которой ещё будет почти идеальным. С другой стороны, как ни крути, это будет уже подержанный автомобиль со всеми вытекающими последствиями. Например, всего через пару сотен километров он может стать героем нашей рубрики «Не бит, не крашен».

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Другая распространённая дилемма при выборе подержанного автомобиля звучит так: поменьше, но помоложе или постарше, зато большой? И особенно актуален этот вопрос в отношении кроссоверов. Тем, кто склоняется ко второму варианту, стоит обратить внимание на большие корейские модели: они и новыми были доступнее многих конкурентов, и на вторичном рынке оказались ещё дешевле. Мы подобрали на Авто.ру пять интересных машин. Все они не старше 2007 года и стоят примерно 1 миллион рублей.

