Что такое ремень ГРМ

Ремень газораспределительного механизма (ремень ГРМ) в двигателе внутреннего сгорания отвечает за передачу механического усилия с шестерёнки, закреплённой на коленчатом валу, на зубчатый шкив распределительного вала или нескольких валов. Это обеспечивает точное совпадение рабочих тактов двигателя — впускные и выпускные клапаны открываются и закрываются ровно в те моменты, которые соответствуют определённому положению поршня. Если этот процесс станет несинхронным, начнутся как минимум перебои в работе двигателя — такое случается, когда установка ремня не попадает буквально «на один зуб». В худшем случае поршни встретятся с клапанами, что, помимо них, может повредить головку и блок цилиндров — к таким последствиям часто приводит разрыв ремня.

Автопроизводители предусматривают меры для защиты двигателя при обрыве ремня ГРМ — например, на поршнях двигателя делают выемки, которые не допускают их контакта с тарелками клапанов.

Кстати, в зависимости от типа и конструкции двигателя ремень может охватывать несколько шкивов, которые, помимо ГРМ, приводят в действие другое оборудование двигателя. Прежде всего помпу, реже — масляный или топливный насос.