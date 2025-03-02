Газораспределительный механизм (ГРМ) современного двигателя приводится цепью или зубчатым ремнём. У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки, но во втором случае ремень точно требует периодической замены. Если проигнорировать эту операцию, всё может закончиться дорогостоящим ремонтом двигателя. Хотя сама процедура не такая уж сложная и затратная. Рассказываем, как поменять ремень своими силами, на что при этом обратить внимание и что меняют вместе с ремнём ГРМ.
Что такое ремень ГРМ
Ремень газораспределительного механизма (ремень ГРМ) в двигателе внутреннего сгорания отвечает за передачу механического усилия с шестерёнки, закреплённой на коленчатом валу, на зубчатый шкив распределительного вала или нескольких валов. Это обеспечивает точное совпадение рабочих тактов двигателя — впускные и выпускные клапаны открываются и закрываются ровно в те моменты, которые соответствуют определённому положению поршня. Если этот процесс станет несинхронным, начнутся как минимум перебои в работе двигателя — такое случается, когда установка ремня не попадает буквально «на один зуб». В худшем случае поршни встретятся с клапанами, что, помимо них, может повредить головку и блок цилиндров — к таким последствиям часто приводит разрыв ремня.
Автопроизводители предусматривают меры для защиты двигателя при обрыве ремня ГРМ — например, на поршнях двигателя делают выемки, которые не допускают их контакта с тарелками клапанов.
Кстати, в зависимости от типа и конструкции двигателя ремень может охватывать несколько шкивов, которые, помимо ГРМ, приводят в действие другое оборудование двигателя. Прежде всего помпу, реже — масляный или топливный насос.
Как понять, что ремень ГРМ требует замены
В подкапотном пространстве ремень ГРМ визуально контролировать сложно, потому что он хотя и находится снаружи двигателя, обычно закрыт защитным кожухом. Основным параметром, на который стоит ориентироваться при определении состояния ремня ГРМ, является установленный срок службы. Для каждого автомобиля эту периодичность устанавливает либо автопроизводитель, либо изготовитель самого ремня. Пробег, на который рассчитана деталь, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. Диапазон рекомендаций — от 60 000 километров или 5 лет до 160 000 километров и 10 лет. И заметно превышать оговоренные производителями лимиты не стоит.
Более того, в условиях российской эксплуатации установленный производителем интервал замены ремня ГРМ можно сократить на 10–15% от заявленного. Уменьшать срок службы ремня ещё больше стоит, если автомобиль часто ездит по бездорожью и под капот летят пыль, грязь и камни, которые могут попадать в кожух ремня.
Общими же для разных моделей могут быть следующие признаки:
- Видимые повреждения ремня ГРМ — трещины, следы растяжения и прочие дефекты указывают на необходимость замены детали.
- Посторонние шумы в процессе работы двигателя — симптом указывает на разные проблемы, среди которых может быть и износ ремня ГРМ и/или его натяжного ролика.
- Проблемы с зажиганием — если двигатель с трудом запускается или начинает «троить», стоит изучить состояние ремня ГРМ. Возможно, из-за плохого натяжения или износа он перескочил на 1–2 зуба.
- Густой дым из выхлопной трубы — тот же перескок ремня может привести к нарушениям в формировании рабочей смеси, что проявляется насыщенным по цвету и запаху выхлопом.
- Видимые потёки под кожухом ремня ГРМ — если износился сальник, технические жидкости могут попасть на ремень, а он этого не любит. Резина теряет упругость и прочность, и ремень может порваться под нагрузкой.
Как выбрать хороший ремень ГРМ
Поскольку от качества ремня ГРМ напрямую зависит исправность мотора, экономить не стоит. И важно правильно подбирать этот расходник, чтобы после замены он, во-первых, не привёл к поломке мотора, во-вторых, прослужил установленный срок.
Первое, на что необходимо обращать внимание, — полное соответствие нового ремня ГРМ всем требованиям, которые предъявляет автопроизводитель к этой детали. Длина и ширина ремня, число и размеры зубцов, форма и расстояние между ними — критические параметры, которые надо учитывать.
Второе, но не менее важное — производитель. Отдавайте предпочтение продукции известных брендов — и лучше тех, которые рекомендует завод-изготовитель вашего автомобиля. И покупайте ремни ГРМ (равно как и прочие расходники и запчасти) только у проверенных продавцов, которые гарантируют качество и оригинальность товара.
Проще всего, пусть и ценой определённой переплаты, купить новый ремень ГРМ в авторизованном сервисе, который его и заменит, а заодно даст гарантию на работы. Если же вы обслуживаете автомобиль самостоятельно, обращайтесь в проверенные магазины, поскольку за последние годы подделки под Gates, ContiTech и других именитых производителей буквально наводнили рынок на фоне дефицита оригинальной продукции.
Что нужно менять при замене ремня ГРМ
Обычно обслуживание газораспределительного механизма не сводится к одной только замене ремня ГРМ, поскольку его состояние напрямую зависит от состояния роликов, натяжителей и шкивов. Лучшим вариантом является одновременная замена всех этих элементов, что гарантированно обеспечит отсутствие проблем. Впрочем, металлические зубчатые шкивы обычно изнашиваются намного медленнее резиновой ленты, поэтому могут «пережить» несколько ремней. А вот на ролике экономить точно не стоит: ресурс его подшипников может оказаться ненамного больше рекомендованного для ремня интервала замены.
Если вы спросите у механиков, что менять при замене ремня ГРМ, вам предложит установить ещё и новую помпу (водяной насос). Даже если претензий к её работе нет. Причина следующая: помпа приводится в действие тем же ремнём, и, если шкив насоса заклинит (такое может произойти при сильном износе), ремень порвётся или заклинивший шкив срежет на нём зубья. Последствия этого мы уже описали выше.
Параллельно с заменой ремня ГРМ и сопутствующих ему деталей внимательно осматривайте двигатель на предмет повреждений и неполадок. Проще, если вы заметили какие-то проблемы, решить их одновременно с текущей работой, чем затем вновь разбирать двигатель и устранять выявленные неисправности отдельно.
Как поменять ремень ГРМ
Идеальный вариант замены ремня ГРМ — обращение к специалистам, причём желательно к официальному дилеру вашей марки автомобиля. В сервисе прекрасно знают, как проводить такие работы — у них есть, во-первых, необходимые инструменты, во-вторых, знания для проведения обслуживания. Наконец, на работу будет дана гарантия.
В сервисе замена ремня ГРМ займёт несколько часов и обойдётся в несколько тысяч рублей (или дороже, если вы приобретаете запчасти в этом же сервисе), а у некоторых автопроизводителей замена ремня ГРМ включена в состав работ планового технического обслуживания автомобиля. И это лучший вариант, которым стоит по возможности воспользоваться.
Чтобы понять, как заменить ремень ГРМ своими руками, понадобится детальная инструкция по проведению работы на конкретной модели двигателя. Без пошагового руководства, особенно если вы никогда подобными работами не занимались, сделать всё правильно вряд ли получится.
Никакой общей инструкции по замене ремня ГРМ на двигателе нет и быть не может — всё зависит от конструкции конкретного автомобиля. Поэтому детальные шаги рабочего процесса можно получить только из руководства по обслуживанию именно вашей модели.
Однако в общих чертах знать, как менять ремень ГРМ, стоит. Методика выглядит примерно следующим образом:
- Отключите аккумулятор, чтобы обесточить автомобиль.
- Снимите ремень генератора.
- Если потребуется, снимите остальные ремни навесного оборудования и само оборудование.
- Снимите защитный кожух ремня ГРМ.
- Обеспечьте доступ к шкиву коленчатого вала.
- Совместите установочные метки коленчатого и распределительного валов. На некоторых двигателях меток на распредвалах нет, в этом случае их фиксируют специальными приспособлениями (кондукторами).
- Ослабьте натяжитель ремня ГРМ.
- Демонтируйте ремень ГРМ.
- Осмотрите двигатель на предмет утечек технических жидкостей и повреждений.
- Установите новый ремень ГРМ и другие детали.
- Отрегулируйте ремень ГРМ и его натяжитель.
- Прокрутите вручную (специнструментом или за колесо, включив передачу) коленвал двигателя на два оборота, чтобы убедиться, что метки вновь совместились.
- Установите все демонтированные ранее детали.
Инструкция максимально общая, поскольку, повторимся: для каждой модели — даже не марки, а именно модели — предусмотрен отдельный порядок действий. Требуются свои инструменты и соблюдение рекомендаций, особенно касающихся усилий затяжки. Установка ремня ГРМ с заменой сопутствующих деталей — трудоёмкая и в определённых моментах сложная задача. При отсутствии опыта и точных знаний можно допустить ошибки, которые приведут к серьёзной поломке двигателя и дорогостоящему ремонту. Если вы всё-таки уверены, что справитесь, найдите инструкцию, где точно указано, как заменить ремень на вашем авто.
Итак, совсем коротко
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– Ремень ГРМ необходимо менять периодически (интервал указан в документации) или в срочном порядке при обнаружении признаков износа.
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– Не забудьте обновить всё, что меняют вместе с ремнём ГРМ: ролики, натяжители, шкивы, помпу.
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– Установка ремня ГРМ — процедура крайне ответственная, недостаток опыта может привести к серьёзной поломке двигателя.
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– Единой инструкции по замене нет: всё зависит от конструкции автомобиля и компоновки подкапотного пространства.