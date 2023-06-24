Что делать , если свистит ремень генератора

Самая распространённая причина, почему свистит ремень в машине, — его провисание. Чтобы избавиться от свиста ремня генератора при нагрузке, разберём несколько способов натяжки.

Важно! В зависимости от конструкции автомобиля производители рекомендуют проводить натяжку ремня не реже чем каждые 15 тысяч километров.

Натяжение с направляющей планкой

Такая конструкция привода генератора используется на старых машинах, например, семейства ВАЗ 2101–2107 или иномарок вроде Ауди 80. Суть в следующем. На верху генератора есть металлическая планка, на которой имеются прорезь и гайка. Планка работает как направляющая, за счёт неё шкивы коленвала и генератора находятся в одной плоскости — это важно, чтобы ремень был натянут и не соскальзывал со шкива генератора. А вот расстояние между шкивами может меняться.

В этом случае сначала нужно ослабить гайку на планке и на оси, вокруг которой поворачивается корпус генератора. Затем подвинуть его в положение, при котором ремень даст нужное натяжение, — обычно для этого требуется какой-то рычаг. После этого следует закрутить гайки и затянуть их.

Натяжка с помощью регулировочного болта

Такой способ используется, например, в автомобилях ВАЗ семейства 2110–2112. В этих моделях в двигатель встроен специальный регулировочный болт, управляющий положением генератора.

Чтобы настроить работу ремня, необходимо ослабить крепление верхней и нижней частей генератора и регулировочного болта. Затем, поворачивая болт и изменяя положение генератора, нужно добиться оптимальной натяжки ремня. После этого зафиксировать и затянуть крепление.

Натяжка с помощью ролика

Способ, применяемый в более современных автомобилях, например, в Лада Приора, где есть специальный натяжной ролик.

Сначала нужно открутить фиксирующий болт, который держит ролик. Затем, используя специальный ключ для натяжения, повернуть ролик. За счёт эксцентричности его оси это увеличивает или уменьшает натяжение ремня. В конце достаточно зафиксировать ролик в новом положении.