Неприятный свист и скрежет из-под капота — звуки, которые боится услышать почти каждый водитель. Что это такое? Чаще всего это сигнал неисправности ремня генератора. Но переживать не стоит: свистящую запчасть легко заменить. Рассказываем о том, почему свистит ремень генератора, а также разберём ещё несколько примеров, из-за которых слышен этот резкий звук.
Что такое ремень генератора
Ремень генератора (РГ) — это эластичное кольцо, которое передаёт мощность от коленчатого вала двигателя к генератору, чтобы тот заряжал батарею и поддерживал работу электрических систем автомобиля. РГ обычно сделан из армированной резины и имеет зубчатую или клиновидную форму.
В автомобилях встречается три вида ремней:
- Клиновидные. Это простые и дешёвые ремни, которые используются для передачи мощности от шкива коленвала к генератору. Но их использование ограничено одним или двумя узлами (соединяют только генератор и коленвал), потому что они не могут работать с сильными изгибами и быстро изнашиваются в условиях повышенной нагрузки.
- Поликлиновые или ручейковые. Своё название ремни получили из-за внутренних борозд, которые обеспечивают более равномерную передачу мощности. Поликлиновые ремни очень гибкие, а также могут работать своей оборотной (гладкой) стороной. Поэтому их используют в сложных приводах на несколько узлов, например, генератора, насоса гидроусилителя руля и кондиционера.
- Зубчатые ремни имеют выступы трапециевидной или полукруглой формы на внутренней стороне, что обеспечивает точное и надёжное соединение шкивов — из-за этого свист ремня на холодную практически невозможен. В приводе генератора используются редко.
Чтобы ответить на вопрос, почему свистит ремень при запуске двигателя на холодную, кратко расскажем, как он работает. РГ обычно расположен в передней части двигателя и проходит через шкивы на коленчатом валу двигателя и на валу генератора. Иногда он же приводит ещё какой-то навесной агрегат, а также может быть дополнен отдельным натяжным роликом.
Когда двигатель запущен, РГ вращается вместе с коленчатым валом, заставляя крутиться и генератор, который производит электрическую энергию для зарядки АКБ. Подробнее о том, для чего нужен и как работает генератор, можно прочитать в отдельной статье. Если ремень при этом проскальзывает хотя бы по одному из своих шкивов, возникает свист, отчётливо слышимый из-под капота.
Причины свиста ремня генератора на холодную
Чаще всего проскальзывание ремня начинается осенью или зимой, так как температура падает, а влажность воздуха повышается. Чтобы убрать свист ремня генератора при влажной погоде, нужно разобраться, из-за чего он появился. Основные его причины:
- Естественный износ и старение. РГ — это такой же расходник, как, например, воздушный фильтр, поэтому у него есть свой срок службы. В среднем его нужно менять каждые 50–60 тысяч км. Но из-за климатических условий и низкого качества запчасти свист может появиться уже на первых 10 тысячах километров. Связано это ещё и с большим количеством оборотов двигателя: если часто нажимать педаль газа в пол, то ремень быстрее расслоится (разрушится). Наконец, как всякая резиновая деталь, он теряет свою эластичность со временем, даже не работая.
- Высокая нагрузка на генератор. Свист ремня генератора при холодном двигателе можно услышать, если использовать в автомобиле несколько электроприборов одновременно. С включением фар, зажигания, печки и магнитолы нагрузка на генератор повышается и увеличивается сопротивление магнитного поля вращающегося статора. Совсем тяжело генератору и его ремню приходится после долгого запуска мотора, приведшего к сильному разряду аккумулятора стартером. В результате генератор начинает притормаживать ремень, образуется трение поверхностей, из-за которых и свистит ремень при запуске.
- Плохое натяжение ремня. Так как РГ работает на высоких оборотах, со временем он растягивается и провисает. Проверить натяжение можно, надавив на ремень двумя пальцами на участке между шкивами. При правильной натяжке он прогнётся не более чем на 10–15 мм.
- Выработка или грязь на шкивах. Резина, из которой сделан ремень, со временем стирается, а её частицы забиваются в шкивы. Из-за этого происходит проскальзывание ремня и, как следствие, слышится свист. Кроме того, шкивы могут забиваться грязью и пылью.
- Жидкость, попавшая на ремень. Утечка масла через сальник или случайно пролитая охлаждающая жидкость может сказаться на работе РГ. Обычная вода тоже не лучший друг для ремней. Водители могут услышать резкий свист из-под капота, например, проехав по глубокой луже.
- Неисправный подшипник генератора. Бывает и такое, что свистит новый ремень генератора, почти сразу после замены. В этом случае причинами свиста могут быть другие детали — подшипник самого генератора или натяжного ролика. Проверить это можно, сняв ремень с генератора и покрутив шкивы вручную. В случае сильного люфта подшипника или ролика, а также шума при вращении их придётся заменить.
Что делать, если свистит ремень генератора
Самая распространённая причина, почему свистит ремень в машине, — его провисание. Чтобы избавиться от свиста ремня генератора при нагрузке, разберём несколько способов натяжки.
Важно! В зависимости от конструкции автомобиля производители рекомендуют проводить натяжку ремня не реже чем каждые 15 тысяч километров.
Натяжение с направляющей планкой
Такая конструкция привода генератора используется на старых машинах, например, семейства ВАЗ 2101–2107 или иномарок вроде Ауди 80. Суть в следующем. На верху генератора есть металлическая планка, на которой имеются прорезь и гайка. Планка работает как направляющая, за счёт неё шкивы коленвала и генератора находятся в одной плоскости — это важно, чтобы ремень был натянут и не соскальзывал со шкива генератора. А вот расстояние между шкивами может меняться.
В этом случае сначала нужно ослабить гайку на планке и на оси, вокруг которой поворачивается корпус генератора. Затем подвинуть его в положение, при котором ремень даст нужное натяжение, — обычно для этого требуется какой-то рычаг. После этого следует закрутить гайки и затянуть их.
Натяжка с помощью регулировочного болта
Такой способ используется, например, в автомобилях ВАЗ семейства 2110–2112. В этих моделях в двигатель встроен специальный регулировочный болт, управляющий положением генератора.
Чтобы настроить работу ремня, необходимо ослабить крепление верхней и нижней частей генератора и регулировочного болта. Затем, поворачивая болт и изменяя положение генератора, нужно добиться оптимальной натяжки ремня. После этого зафиксировать и затянуть крепление.
Натяжка с помощью ролика
Способ, применяемый в более современных автомобилях, например, в Лада Приора, где есть специальный натяжной ролик.
Сначала нужно открутить фиксирующий болт, который держит ролик. Затем, используя специальный ключ для натяжения, повернуть ролик. За счёт эксцентричности его оси это увеличивает или уменьшает натяжение ремня. В конце достаточно зафиксировать ролик в новом положении.
Другие причины свиста
Итак, мы разобрались, как убрать свист ремня генератора с помощью натяжки. Но что же делать, если неприятный звук под капотом никуда не исчез? Помимо ремня, его могут издавать:
- натяжные и направляющие ролики;
- насос гидроусилителя руля;
- помпа;
- генератор;
- компрессор кондиционера.
И это не весь список. С заменой помпы или подшипника может справиться любой автомеханик. А вот с неисправностями генератора придётся обратиться к хорошему автоэлектрику, так как разобраться с диодным мостом не так уж и просто. Кстати, о том, как не попасться в руки недобросовестных автосервисов, можно прочитать здесь.
Итак, совсем коротко
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– Если вовремя не подтягивать ремень генератора, он начинает быстро изнашиваться и издавать неприятный свист.
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– Первый признак проблемы — свистит ремень генератора при запуске двигателя на холодную, когда требуется быстро восстановить заряд аккумулятора.
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– Причиной свиста могут стать жидкость и грязь, попавшие на ремень.
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– Если свистит новый ремень генератора, дело, скорее всего, не в нём, а в неисправности других узлов двигателя — например, помпы или подшипников самого генератора.
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– РГ желательно менять каждые 60 тыс. км, а подтягивать — каждые 15 тыс. км.
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– Способ натяжения ремня генератора зависит от конструкции привода, а та, в свою очередь, — во многом от возраста автомобиля.
Фото на обложке: Shutterstock
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