Натяжной ролик — деталь, необходимая для корректной работы длинного приводного ремня. При этом симптомы износа обоих элементов в целом похожи, а потому меняют детали часто комплектом. Рассказываем, как происходит замена ролика приводного ремня, а также как понять, что это пора сделать.
Для чего нужен ролик и как он устроен
Тот ремень, который мы называем ремнём генератора, на деле часто приводит в движение всё навесное оборудование автомобиля: кондиционер, гидроусилитель, а иногда и водяной насос. Иначе на коленвал пришлось бы монтировать множество шкивов и каждый оснащать своей ременной передачей.
Чтобы ремень мог прокрутить шкивы всего оборудования (в том числе и генератора), он должен быть хорошо натянут. Именно за натяжение ремня и отвечает ролик. Если быть точнее, это целый узел — натяжитель. Он состоит из корпусной детали и маленького шкива, который вращается на подшипнике.
В каких случаях требуется замена натяжного ролика? При износе либо его основной рабочей поверхности, либо подшипника. В отдельных случаях помогает замена смазки в подшипнике, но это временная мера. Да и стоит новый ролик недорого.
Как понять, что с роликом проблемы
Если ролик изношен, обычно проявляются следующие симптомы:
При работе мотора слышен неприятный свист. Чаще всего — сразу после запуска (когда генератор активно восстанавливает заряд аккумулятора) или при увеличении нагрузки на ремень — например, при включении кондиционера. Тот же свист может быть следствием ослабления ремня — тогда его достаточно просто подтянуть. Если подшипник ролика подклинивает, ремень будет проскальзывать по ролику и тоже издавать посторонний звук. Понятно, что такое скольжение резко сокращает срок службы ремня, так что затягивать с ремонтом не стоит.
Аккумулятор не успевает заряжаться. Ремень может проскальзывать и на шкиве генератора. Тогда батарея будет недополучать энергию от него и постепенно садиться. Особенно если поездки на автомобиле короткие, а запусков двигателя много (например, с системой start-stop). Конечно, источником этой проблемы может быть и сам генератор (почитайте, как его проверить), но не исключено, что ремень просто невозможно натянуть из-за износа ролика.
Из-под капота при увеличении оборотов слышен гул. Это признак износа подшипника натяжного ролика. Конечно, звук не такой сильный, как при износе ступичного подшипника. Кроме того, это может быть проблема с тем же генератором. Но не заметить шум трудно, особенно если он будет прогрессировать.
Как поменять ролик натяжителя ремня генератора
Для начала стоит оценить доступ к ролику. В большинстве случаев менять его удобно из-под капота, при этом часто приходится отсоединять насос ГУР и другое навесное оборудование. А если оно приводится отдельным ремнём, нужно будет снять и его. В некоторых автомобилях (например, седане VW Polo) проще добраться до ролика, сняв передний правый подкрылок. Из инструмента фактически нужен только набор гаечных ключей или набор торцевых головок с воротком (трещоткой).
В целом, замена ролика натяжителя довольно проста. Вот пошаговая инструкция.
- Обеспечьте себе хороший доступ к ролику — снимите детали, которые мешают.
- Натяжитель нужно «застопорить». Для этого его оттягивают в сторону за болт крепления ролика до тех пор, пока не совпадут отверстия на корпусе кронштейна. В эти отверстия и надо вставить стопор — любой металлический стержень, хоть сверло или спицу.
- Теперь снимите ремень — заодно осмотрите его состояние. Если есть расслоения и трещины, лучше заменить и ремень.
- Ключом (обычно «на 16» или «на 17») отверните болт крепления ролика. Имейте в виду, что часто для этого его нужно вращать по часовой стрелке.
- Теперь установите новый ролик в обратной последовательности.
- Останется провести сборку всего того, что вы демонтировали в ходе замены.
Если ролик на вашем автомобиле имеет эксцентриковую конструкцию, понадобится специальный ключ (им же регулируется натяжение). И не забудьте вынуть стопор после того, как установите новую деталь на место.
Итак, совсем коротко
-
– Замена ролика натяжения ремня генератора обычно совмещается с заменой самого ремня, но иногда его приходится менять раньше.
-
– Основные признаки износа ролика — слабое натяжение ремня (и невозможность его подтянуть) или писк подшипника.
-
– Поменять ролик можно своими силами, это довольно простая операция.