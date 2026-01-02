Тот ремень, который мы называем ремнём генератора, на деле часто приводит в движение всё навесное оборудование автомобиля: кондиционер, гидроусилитель, а иногда и водяной насос. Иначе на коленвал пришлось бы монтировать множество шкивов и каждый оснащать своей ременной передачей.

Чтобы ремень мог прокрутить шкивы всего оборудования (в том числе и генератора), он должен быть хорошо натянут. Именно за натяжение ремня и отвечает ролик. Если быть точнее, это целый узел — натяжитель. Он состоит из корпусной детали и маленького шкива, который вращается на подшипнике.

В каких случаях требуется замена натяжного ролика? При износе либо его основной рабочей поверхности, либо подшипника. В отдельных случаях помогает замена смазки в подшипнике, но это временная мера. Да и стоит новый ролик недорого.