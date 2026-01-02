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Замена ролика натяжителя приводного ремня: как сделать её правильно

Как понять, что ролик натяжителя ремня генератора нуждается в замене? Рассказываем о симптомах и самой операции по замене
Учебник
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Натяжной ролик — деталь, необходимая для корректной работы длинного приводного ремня. При этом симптомы износа обоих элементов в целом похожи, а потому меняют детали часто комплектом. Рассказываем, как происходит замена ролика приводного ремня, а также как понять, что это пора сделать.

Оглавление

Для чего нужен ролик и как он устроен

Тот ремень, который мы называем ремнём генератора, на деле часто приводит в движение всё навесное оборудование автомобиля: кондиционер, гидроусилитель, а иногда и водяной насос. Иначе на коленвал пришлось бы монтировать множество шкивов и каждый оснащать своей ременной передачей.

Чтобы ремень мог прокрутить шкивы всего оборудования (в том числе и генератора), он должен быть хорошо натянут. Именно за натяжение ремня и отвечает ролик. Если быть точнее, это целый узел — натяжитель. Он состоит из корпусной детали и маленького шкива, который вращается на подшипнике.

В каких случаях требуется замена натяжного ролика? При износе либо его основной рабочей поверхности, либо подшипника. В отдельных случаях помогает замена смазки в подшипнике, но это временная мера. Да и стоит новый ролик недорого. 

Ролик натяжителя (Яндекс Маркет)

Как понять, что с роликом проблемы

Если ролик изношен, обычно проявляются следующие симптомы:

При работе мотора слышен неприятный свист. Чаще всего — сразу после запуска (когда генератор активно восстанавливает заряд аккумулятора) или при увеличении нагрузки на ремень — например, при включении кондиционера. Тот же свист может быть следствием ослабления ремня — тогда его достаточно просто подтянуть. Если подшипник ролика подклинивает, ремень будет проскальзывать по ролику и тоже издавать посторонний звук. Понятно, что такое скольжение резко сокращает срок службы ремня, так что затягивать с ремонтом не стоит.

Аккумулятор не успевает заряжаться. Ремень может проскальзывать и на шкиве генератора. Тогда батарея будет недополучать энергию от него и постепенно садиться. Особенно если поездки на автомобиле короткие, а запусков двигателя много (например, с системой start-stop). Конечно, источником этой проблемы может быть и сам генератор (почитайте, как его проверить), но не исключено, что ремень просто невозможно натянуть из-за износа ролика. 

Из-под капота при увеличении оборотов слышен гул. Это признак износа подшипника натяжного ролика. Конечно, звук не такой сильный, как при износе ступичного подшипника. Кроме того, это может быть проблема с тем же генератором. Но не заметить шум трудно, особенно если он будет прогрессировать.

Фото: dsh79

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора

Для начала стоит оценить доступ к ролику. В большинстве случаев менять его удобно из-под капота, при этом часто приходится отсоединять насос ГУР и другое навесное оборудование. А если оно приводится отдельным ремнём, нужно будет снять и его. В некоторых автомобилях (например, седане VW Polo) проще добраться до ролика, сняв передний правый подкрылок. Из инструмента фактически нужен только набор гаечных ключей или набор торцевых головок с воротком (трещоткой).

В целом, замена ролика натяжителя довольно проста. Вот пошаговая инструкция. 

  1. Обеспечьте себе хороший доступ к ролику — снимите детали, которые мешают. 
  2. Натяжитель нужно «застопорить». Для этого его оттягивают в сторону за болт крепления ролика до тех пор, пока не совпадут отверстия на корпусе кронштейна. В эти отверстия и надо вставить стопор — любой металлический стержень, хоть сверло или спицу.
  3. Теперь снимите ремень — заодно осмотрите его состояние. Если есть расслоения и трещины, лучше заменить и ремень. 
  4. Ключом (обычно «на 16» или «на 17») отверните болт крепления ролика. Имейте в виду, что часто для этого его нужно вращать по часовой стрелке. 
  5. Теперь установите новый ролик в обратной последовательности. 
  6. Останется провести сборку всего того, что вы демонтировали в ходе замены. 

Если ролик на вашем автомобиле имеет эксцентриковую конструкцию, понадобится специальный ключ (им же регулируется натяжение). И не забудьте вынуть стопор после того, как установите новую деталь на место. 

Итак, совсем коротко

  • – Замена ролика натяжения ремня генератора обычно совмещается с заменой самого ремня, но иногда его приходится менять раньше.

  • – Основные признаки износа ролика — слабое натяжение ремня (и невозможность его подтянуть) или писк подшипника.

  • – Поменять ролик можно своими силами, это довольно простая операция.

#Обслуживание#Владение и эксплуатация
2
Комментарии
Комментарии2
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2 января 2026
Ни о чем!
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1
25 мая 2026
Все понятно спасибо за видео
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