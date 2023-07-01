Лишение за обгон «паровозиком», новая процедура выдачи «прав» и кое-что ещё

Какие ужесточения ждут водителей в новом году? Чем по закону грозит ставший привычным обгон? Как выглядели китайские копии советских автомобилей? Коротко об этом и многом другом за неделю.
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