Лишение за обгон «паровозиком», новая процедура выдачи «прав» и кое-что ещё

Китайский автопром нащупывает границы премиальности. Но пока получается так себе: множества опций и электроники оказалось недостаточно, чтобы заслужить уважение состоятельных людей. Но добравшийся до РФ Lynk&Co 05 получился удачным исключением. Рассказываем, почему пересесть на эту модель после престижного «европейца» будет как минимум нестыдно.

