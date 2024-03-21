За самым мощным и дорогим Tank 300 выстроилась очередь

Продажи самой мощной версии внедорожника Tank 300, оснащённой трёхлитровым V6, стартовали в Китае 16 марта. По данным AutoHome, всего за 72 часа компания получила более 3,5 тысячи заявок на покупку, несмотря на то, что новинка оказалась практически в полтора раза дороже версии с двухлитровым мотором. При этом компания рассчитывала выпустить в первой партии только тысячу машин.
- Версия внедорожника с V6 получила собственный индекс 330 и продаётся по цене 330 тысяч юаней (около 4,2 миллиона рублей), тогда как стоимость обычного Tank 300 на локальном рынке начинается со 199 800 юаней.
- Двигатель для новой модификации позаимствовали у старшей модели Tank 500. V6 обеспечивает 360 л.с. и 500 Нм и работает с девятидиапазонным «автоматом» и системой полного привода с «понижайкой». Кроме того, к мотору прилагается 48-вольтовый стартер-генератор.
- Помимо двигателя Tank 330 отличается доработанной внешностью с иными бамперами и капотом, а также расширенной на 20 миллиметров колеёй. На внедорожник устанавливаются 18-дюймовые колёса с вседорожной резиной. В итоге углы въезда и съезда у Tank 330 составляют 36 и 33 градуса при минимальном дорожном просвете 242 миллиметра.
- Для интерьера внедорожника пока предусмотрена только одна цветовая схема — сочетание чёрного и тёмно-красного. Кроме того, модель повсеместно украшена тематическими шильдиками. Tank 330 оснащается медиасистемой с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями и обновлениями «по воздуху», креслами с подогревом и вентиляцией, а также беспроводной зарядкой.
- Компания ранее сообщала, что производство самого мощного Tank 300 не ограничится только первым выпуском, но тираж каждой последующей партии будет также лимитирован. Не исключено, что на фоне популярности модели Tank эту стратегию пересмотрит.
В нынешнем году линейка бренда Tank должна пополниться новым флагманом с индексом 800. Прототип большого внедорожника показывали ещё на Шанхайском автосалоне 2021 года, а его серийная версия, по предварительным данным, разрабатывается на платформе одного из полноразмерных пикапов Great Wall.
Встали бы в очередь за таким Tank?
Да, и стоял бы, пока не купил
Нет, не понимаю такого ажиотажа
Вот было бы подешевле — подумал бы
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