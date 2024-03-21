За самым мощным и дорогим Tank 300 выстроилась очередь

Продажи самой мощной версии внедорожника Tank 300, оснащённой трёхлитровым V6, стартовали в Китае 16 марта. По данным AutoHome, всего за 72 часа компания получила более 3,5 тысячи заявок на покупку, несмотря на то, что новинка оказалась практически в полтора раза дороже версии с двухлитровым мотором. При этом компания рассчитывала выпустить в первой партии только тысячу машин.