За полгода через таможню Владивостока ввезено 118 тысяч машин

В сравнении аналогичным периодом 2023 года объёмы ввоза автомобилей немного снизились. Однако с тех пор была введена более точная система учёта, поэтому говорить об объективных причинах изменений в цифрах специалисты не могут.

Год назад Япония расширила санкции, ограничивающие поставки в Россию легковых машин. С 9 августа 2023-го запрет распространён на автомобили с двигателями объёмом более 1,9 литра, а также гибриды и электромобили. Мера привела к снижению импорта до ноября, однако затем ввоз снова стал расти.