За полгода через таможню Владивостока ввезено 118 тысяч машин

За I полугодие Владивостокская таможня оформила 118 тысяч автомобилей. Через неё в Россию попадают машины преимущественно из Японии. Объёмы их ввоза продолжают расти после введения санкций в 2023 году, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу таможни.
- Таможенники отметили, что 118 тысяч машин — это только ввоз физическими лицами для личного пользования. Ежемесячные показатели планомерно увеличиваются. Если весной в среднем оформлялось 20 тысяч автомобилей, то в июне — уже 25 тысяч.
- В сравнении аналогичным периодом 2023 года объёмы ввоза автомобилей немного снизились. Однако с тех пор была введена более точная система учёта, поэтому говорить об объективных причинах изменений в цифрах специалисты не могут.
Год назад Япония расширила санкции, ограничивающие поставки в Россию легковых машин. С 9 августа 2023-го запрет распространён на автомобили с двигателями объёмом более 1,9 литра, а также гибриды и электромобили. Мера привела к снижению импорта до ноября, однако затем ввоз снова стал расти.
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