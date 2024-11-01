За первый месяц действия нового утильсбора автомобили в России почти не подорожали

В РОАД предполагают, что изменение утильсбора всё же приведёт к заметному росту цен. До конца года они могут увеличиться на 10%, и в 2025-м рост продолжится. Соответственно, дилерам стоит готовиться к снижению продаж. На охлаждение рынка повлияет и высокая ключевая ставка, установленная ЦБ, — это приводит к подорожанию кредитов. По одной из версий, ради поддержания спроса на этом фоне производители могут совсем отказаться от переписывания прайс-листов.