За первый месяц действия нового утильсбора автомобили в России почти не подорожали

Новые тарифы утильсбора действуют в России с 1 октября. В течение этого месяца цены на автомобили в нашей стране выросли в среднем на величину от 2 до 5%. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на подсчёты РОАД. В дилерской среде ожидают дальнейшего роста цен, но считают, что увеличение ключевой ставки окажет на состояние рынка более сильный эффект.
- Источники издания в дилерской среде не фиксируют радикального изменения цен на автомобили. Связывают это с желанием производителей и импортёров избежать резкого скачка. Потери компенсируют, к примеру, за счёт отказа от различных бонусных программ, но объёмы поставок автомобилей по новым тарифам утильсбора пока невелики: дилеры ещё располагают определённым запасом машин, завезённых ранее.
- В РОАД предполагают, что изменение утильсбора всё же приведёт к заметному росту цен. До конца года они могут увеличиться на 10%, и в 2025-м рост продолжится. Соответственно, дилерам стоит готовиться к снижению продаж. На охлаждение рынка повлияет и высокая ключевая ставка, установленная ЦБ, — это приводит к подорожанию кредитов. По одной из версий, ради поддержания спроса на этом фоне производители могут совсем отказаться от переписывания прайс-листов.
- В агентстве «Автостат» между тем подсчитали, что в течение октября 12 брендов повысили цены на свои автомобили. В большинстве своём это марки китайского происхождения. При этом диапазон повышения в зависимости от конкретной модели составил от 0,2 до 9,6%.
В начале октября подорожала и Lada Vesta, которая прибавила в цене в зависимости от комплектации от 11 до 74 тысяч рублей. Однако в Тольятти объяснили подорожание появлением новых опций и возвращением применявшихся ранее — например, системы стабилизации ESC.
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Фото на обложке: Jaecoo Russia