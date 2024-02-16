За дизайн Audi будет отвечать итальянец, работавший в Jaguar Land Rover

Компания Audi впервые за 10 лет сменила главного дизайнера. На место немца Марка Лихте пришёл итальянец Массимо Фраскелла. Под его руководством стоит ожидать заметной смены стиля «колец».
- Марку Лихте 54 года. Он работает в Volkswagen Group с 1996 года, пост главы Audi Design занимал в течение последних десяти лет. Модели меняли поколения, но стилистически оставались прежними. Лихте остаётся в концерне, но его новая должность не разглашается.
- Массимо Фраскелла младше своего предшественника на два года. Начав карьеру в Bertone, он продолжил её в Ford и Kia. С 2011 года итальянец трудился в Jaguar Land Rover. В должность он вступит 1 июня.
Неделю назад шеф-дизайнер BMW Домагой Дукеч показал облик спорткара, который должен был стать преемником гибрида i8. Художник опубликовал несколько скетчей и фотореалистичных рендеров прежде секретной машины. На стадии разработки проект носил название I16.
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