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За дизайн Audi будет отвечать итальянец, работавший в Jaguar Land Rover

Компания Audi впервые за 10 лет сменила главного дизайнера. На место немца Марка Лихте пришёл итальянец Массимо Фраскелла. Под его руководством стоит ожидать заметной смены стиля «колец»
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Компания Audi впервые за 10 лет сменила главного дизайнера. На место немца Марка Лихте пришёл итальянец Массимо Фраскелла. Под его руководством стоит ожидать заметной смены стиля «колец».

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  • Марку Лихте 54 года. Он работает в Volkswagen Group с 1996 года, пост главы Audi Design занимал в течение последних десяти лет. Модели меняли поколения, но стилистически оставались прежними. Лихте остаётся в концерне, но его новая должность не разглашается.
  • Массимо Фраскелла младше своего предшественника на два года. Начав карьеру в Bertone, он продолжил её в Ford и Kia. С 2011 года итальянец трудился в Jaguar Land Rover. В должность он вступит 1 июня.

Неделю назад шеф-дизайнер BMW Домагой Дукеч показал облик спорткара, который должен был стать преемником гибрида i8. Художник опубликовал несколько скетчей и фотореалистичных рендеров прежде секретной машины. На стадии разработки проект носил название I16.

Как вам дизайн современных Audi?

Интересный и современный
Раньше было лучше
Жду перемен от нового дизайнера

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#Audi#Дизайн#Jaguar#Land Rover
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