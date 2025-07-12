За что ещё хотят лишать прав, что такое страховая гарантия и кое-что ещё

Мы регулярно рассказываем истории людей, которые продали машины традиционных марок ради китайского автомобиля. Но сегодня пойдём в другом направлении. Мы поговорили с теми, у кого когда-то был Chery Tiggo 7 Pro, но его продали ради другой машины. Что не понравилось? Какие остались впечатления от популярного паркетника? И какие с ним были проблемы? Всё выяснили!