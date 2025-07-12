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За что ещё хотят лишать прав, что такое страховая гарантия и кое-что ещё

Всё самое главное за прошедшую неделю
Новости
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За что ещё депутаты предлагают лишать водителей прав? Что такое страховая гарантия и как она помогает в случае поломки автомобиля? Почему люди продают Chery Tiggo 7 Pro? Каких китайских кроссоверов с пробегом лучше избегать? Ответы на эти и другие важные вопросы прошедшей недели — в коротком дайджесте.

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Самое главное

Самое горячее

Мы регулярно рассказываем истории людей, которые продали машины традиционных марок ради китайского автомобиля. Но сегодня пойдём в другом направлении. Мы поговорили с теми, у кого когда-то был Chery Tiggo 7 Pro, но его продали ради другой машины. Что не понравилось? Какие остались впечатления от популярного паркетника? И какие с ним были проблемы? Всё выяснили!

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Фестивали на открытом воздухе — это новые знакомства, крутая энергетика, живые эмоции и сотни памятных фотографий. Нашли четыре ярких мероприятия в конце лета и начале осени, которые точно сподвигнут вас на путешествие. Воздушные шары, фейерверки, дачный пленэр и карнавал — всё это проходит совсем рядом с Москвой. Рассказываем, куда поехать за впечатлениями.

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#Дайджест недели
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