За 47-летний Chevrolet Corvette с мизерным пробегом предложили всего 1,2 миллиона рублей

Американский дилер коллекционных машин Garage Kept Motors выставил на продажу примечательный экземпляр Chevrolet Corvette образца 1979 модельного года. «Очень бежевый» спорткар проехал к настоящему моменту менее 12,4 тысячи километров. Несколько дней назад автомобиль пытались продавать на онлайн-аукционе. Ставка здесь достигла лишь 16,5 тысячи долларов или 1,2 миллиона рублей, и сделка не состоялась.
- Помимо скромного пробега, достоинством спорткара названо то, что с 1987 по 2025 год он принадлежал одному и тому же владельцу, у которого автомобиль и выкупил дилер.
- От прочих Corvette этого поколения экземпляр отличается необычной кастомной окраской кузова в два оттенка песочного — цвета, в целом нехарактерного для модели. В тон кузову оформлен и интерьер, обшитый кожей и тканью.
- Тарга укомплектована 5,74-литровым V8, развивавшим около 200 л.с. и 385 Нм. Двигатель сопряжён с автоматической коробкой передач на три диапазона.
В начале лета Chevrolet Corvette со статусом «капсулы времени» появлялся в продаже на Авто.ру. Автомобиль второго поколения с пробегом чуть более 2,3 тысячи километров оценили в 70 миллионов рублей.
Предпочли бы такой Corvette или, скажем, Lada Vesta за те же деньги?
Я за американскую классику
Зачем мне эта рухлядь, я за отечественное
Подождите
Новости загружаются