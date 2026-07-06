За 47-летний Chevrolet Corvette с мизерным пробегом предложили всего 1,2 миллиона рублей

Помимо скромного пробега, достоинством спорткара названо то, что с 1987 по 2025 год он принадлежал одному и тому же владельцу, у которого автомобиль и выкупил дилер.

От прочих Corvette этого поколения экземпляр отличается необычной кастомной окраской кузова в два оттенка песочного — цвета, в целом нехарактерного для модели. В тон кузову оформлен и интерьер, обшитый кожей и тканью.