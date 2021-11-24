Очень редкие модели Chevrolet на Авто.ру

Окунуться в американские пятидесятые поможет этот милый лобастый Шеви, доведённый до ума реставраторами. Модели «трёхтысячной» серии — пикапы, грузовички и «панельные» минивэны — были рабочими лошадками, а модификации с открытыми багажниками, в зависимости от версии, принимали на борт от 500 кило до тонны груза! Но превращать конкретный экземпляр в грузовое такси всё же не стоит: даже несмотря на удобный откидной борт и платформу без выступающих «пузырей» колёсных арок. Машину готовили не для регулярных поездок по строймагазинам, а для души — ради выездов на природу и прогулок по пустым автострадам.

Под капотом пикапа 1954 года стоит рядный 3,8-литровый мотор, состыкованный с механической трансмиссией. Судя по приложенному к объявлению видеоролику, динамика автомобиля весьма бодрая. А ещё бодрит тот факт, что ввезённый в Россию Chevrolet прошёл экспертизу НАМИ и обладает всеми необходимыми для использования на обычных дорогах документами.

Больше олдскульных грузовиков из Мичигана? Здесь мы собрали другие классические пикапы Chevrolet.

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