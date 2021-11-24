Очень редкие модели Chevrolet на Авто.ру

Олдскульные грузовики и громкие спорткары, массивные внедорожники и эффектная классика made in USA. Мы пробежались по актуальным предложениям на Авто.ру и отыскали семь моделей Chevrolet, которые точно достойны вашего внимания. Ценителей американской красоты и фанатов трушного (читай, толстого) «металла» — приглашаем к просмотру!
Окунуться в американские пятидесятые поможет этот милый лобастый Шеви, доведённый до ума реставраторами. Модели «трёхтысячной» серии — пикапы, грузовички и «панельные» минивэны — были рабочими лошадками, а модификации с открытыми багажниками, в зависимости от версии, принимали на борт от 500 кило до тонны груза! Но превращать конкретный экземпляр в грузовое такси всё же не стоит: даже несмотря на удобный откидной борт и платформу без выступающих «пузырей» колёсных арок. Машину готовили не для регулярных поездок по строймагазинам, а для души — ради выездов на природу и прогулок по пустым автострадам.
Под капотом пикапа 1954 года стоит рядный 3,8-литровый мотор, состыкованный с механической трансмиссией. Судя по приложенному к объявлению видеоролику, динамика автомобиля весьма бодрая. А ещё бодрит тот факт, что ввезённый в Россию Chevrolet прошёл экспертизу НАМИ и обладает всеми необходимыми для использования на обычных дорогах документами.
Больше олдскульных грузовиков из Мичигана? Здесь мы собрали другие классические пикапы Chevrolet.
А это реальная классика, рождённая в тревожном для мира 1940 году. Сама модель Master Deluxe дебютировала в Америке ещё в начале тридцатых, но отвертеться от участия в боевых действиях у серийных Мастеров не получилось. Вот и выставленный на Авто.ру седан в оливковом цвете, судя по описанию, буквально на себе почувствовал, что такое бой и суета военных дней. До наших, правда, автомобиль с мотором на 3,4 литра дожил в отличном состоянии, за что стоит выразить респект реставраторам.
Как и в случае с военным Dodge WC (об этом «вояке» мы писали тут), музейный Шевроле продаётся в составе автомобильной коллекции времён Второй мировой войны, а значит, для его покупки лучше заготовить гараж побольше.
На всякий случай здесь мы собрали больше классических моделей Chevrolet, произведённых до 1950 года. Взгляните.
Ассортимент поколений и модификаций Корветов на Авто.ру приятно широк. Но какую модель выбрать в качестве иллюстрации? Пожалуй, одну из ранних — красивую двухдверку Sting Ray 1964 года с дизайном от Ларри Шиноды и 5,4-литровым «смолл-блоком» под стильным капотом. Второе поколение Корвета оснащалось и более крупными моторами V8, вплоть до семи литров рабочего объёма, а ещё эти спорткары обладали независимой подвеской и дисковыми тормозами на всех четырёх колёсах.
Купе, выставленное на Авто.ру, несмотря на сравнительно скромный двигатель, оценено недёшево. Но ценник полностью оправдан состоянием автомобиля (листайте фото), а также аутентичностью деталей и отделки.
Для ценителей Corvette других поколений мы собрали больше классических моделей, которые стоят дешевле и — что важнее — продаются прямо сейчас. Оцените!
Ещё одна легендарная «классика» Chevrolet — пони-кар Camaro, рождённый в разгар шестидесятых для битвы с «фордовскими» Мустангами. Первые купе и кабриолеты выглядели здорово, но по-настоящему эффектными были машины второго поколения, представленного в 1970 году. Клиновидная решётка, выразительная оптика со сдвоенными фарами и стремительный профиль радовали глаз, а настроенное инженерами шасси с «острым» рулём и продвинутой передней многорычажкой по-иному раскрывали характер американского спорткара. Вдобавок для Camaro предлагалось целое ассорти моторов — от базовой рядной «шестёрки» до могучего V8 объёмом 6,6 литра, развивавшего 375 сил.
А теперь сюрприз: невероятно стильное купе с Авто.ру оснащено ещё более крупным мотором — V-образной «восьмёркой» на 7,4 литра мощностью 550 л.с.! Этот двигатель никогда не ставился на Camaro с завода, однако предлагался сторонними компаниями для тех, кто желал радикально увеличить мощность.
Конечно, 550 сил — это много. И для тех, кто хотел бы рассмотреть менее дикие версии Камаро, мы подобрали другие классик-кары на Авто.ру.
На месте этого винтажного купе-хардтопа могла бы блистать модель посвежее — например, четырёхдверка на базе седана Caprice, горячо любимого американской полицией (такие машины тоже есть на Авто.ру). Но как можно пройти мимо грациозной, пяти-с-половиной-метровой скульптуры с эффектными крыльями, мотором на 5,7 литра и всего двумя дверьми?
Дизайн этого классического Шеви можно изучать часами. Представленное в 1959 году «новое прочтение» Импалы демонстрировало публике буквально всё, на что были способны дизайнеры американской компании. И без того массивная и броская модель стала длиннее, ниже и ярче. Имя Impala впервые стало самостоятельным (избавившись от роли приставки для спецверсии Bel Air), моторы прибавили в мощности (топовая «восьмёрка» развивала до 340 л.с.), а количество салонных опций приятно удивляло ценителей больших американских вояжей. В числе интересных «фишек» были кресла с электрорегулировками по шести параметрам и ограничитель скорости Speedminder со звуковым оповещением.
Что насчёт других моделей Impala? Здесь мы собрали все доступные на Авто.ру предложения.
Классические купе с многолитровыми моторами — это здорово, но за настоящим спортом от Chevrolet стоит обращаться к моделям поновее — например, к злющей версии Z06 седьмого поколения, наддувный мотор V8 которой развивал оглушительные 659 лошадиных сил.
Напомним, что представленная в 2014 году «ноль-шестая» оказалась сразу на 150 сил мощнее модели прошлого поколения, благодаря чему урвала титул быстрейшего серийного автомобиля от General Motors. С места до 100 км/ч этот Corvette разгоняется всего за 3,4 секунды, а максимальная скорость составляет 300 км/ч.
Автомобиль, который мы отыскали на Авто.ру, технически идентичен заводской версии: никаких доработок трансмиссии и силового агрегата хозяином не проводилось. Однако внешность американской тарги стала ещё более яркой. Чего стоят одни кованые колёса 4GED разной ширины (10,5 и 12,5 дюйма) и разного диаметра! Это точно не машина из Need for Speed?!
Больше «горячих» Corvette мы собрали здесь — вдруг вы искали именно Z06...
Имени Blazer в следующем году стукнет 53 года, а этот мастодонт с Авто.ру отметит 42-летие. Как видно по фотографиям, возраст для автомобиля — всего лишь цифры в техпаспорте. Благодаря колоссальным по объёму доработкам и фактическому превращению в бигфут, Блейзер выглядит как шоукар с тюнинг-выставки: громадные колёса, 12-дюймовый лифт подвески, мягкий тент вместо крыши...
Под капотом здесь живёт 5,7-литровый «атмосферник» Vortec с непосредственным впрыском, который «кормится» 92‑м бензином (потребляя от 12 до 22 литров на сотню), а всё, что связано с передачей тяги, описывается словом «надёжно»: трансмиссия — неубиваемый «автомат» TH 400, раздаточная коробка — узел NP205 от военного грузовика, мосты — выносливые Dana 60 с блокировками. Кроме того, вездеход укомплектован лебёдками и силовыми бамперами, а также, по словам хозяина, готов лезть в полутораметровые броды безо всяких шноркелей.
А ещё на этом Блейзере закреплён пулемёт, причём рабочий — стреляющий пейнтбольными шариками. Чем не вишенка на безумно калорийном внедорожном торте?
А по этой ссылке вы найдёте все доступные на данный момент внедорожники Chevrolet, начиная с самых ранних.