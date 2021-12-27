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Японские находки на Авто.ру, на которых почти не ездили

Крузак без пробега? Легко! Пара «капсул времени» из гаража? Найдётся!
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При покупке подержанного автомобиля нередко приходится мириться с большим пробегом и следами не самой бережной эксплуатации. Да и прошлое машины может оказаться богатым на разные события. К счастью, правила полны приятных исключений, изучением которых мы займёмся сегодня: попробуем отыскать на Авто.ру модели японских марок, на которых почти не ездили. Да, бывает и такое!

Toyota Land Cruiser

Об этом Крузаке двухсотой серии мы писали пару месяцев назад, однако редкий экземпляр гаражного хранения до сих пор не продан. Вот удача!

Внедорожник с небольшими доработками, дизельным мотором на 235 лошадиных сил и чёрным кожаным салоном был выпущен в 2013 году. Сегодня одометр Тойоты показывает всего 2329 километров, что неприлично мало для почти девятилетней машины. Цена, естественно, кусается. Если в сентябре первый (и пока единственный) владелец Land Cruiser желал расстаться с машиной за 8,9 миллиона рублей, то сейчас ценник ещё подрос. Для сравнения, абсолютно новый дизельный LC300 в версии GR Sport без учёта дилерских наценок стоит минимум 7 839 000 ₽.

Чтобы отслеживать находки подобно этой, периодически заглядывайте сюда: все капканы на интересные Тойоты (возраст, пробег, число хозяев) мы уже расставили.

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Nissan Patrol

А теперь взгляните на Nissan, которым предпочли любоваться, а не ездить, в течение 13 лет. Более того, «Патрулю» повезло дважды: нынешний хозяин — второй человек в его истории, который не стал гонять вызревающую «капсулу времени» по российским дорогам, а отнёсся к автомобилю с должным уважением. То есть не только хранил, оберегая от пыли и влаги, но и проводил кое-какие работы, включая замену деталей в рамках российской отзывной кампании.

С 2008 года пробег дизельного Ниссана составляет 3,4 тысячи километров, из которых около тысячи пришлось на период с 2018 до 2021 года. То есть на время владения машиной нынешним хозяином. И если приличный ценник на эту машину кто-то в ближайшее время посчитает подъёмным, то её ждёт много интересного. Возможно, на ней даже решатся ездить. Но это неточно.

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Nissan Almera

А вот легковой Nissan, на который вы вряд ли обратили бы внимание на дороге. При этом опубликованное на Авто.ру объявление продержалось всего 29 минут — затем серенькая Альмера ушла новому владельцу, а на сайте появилась красная плашка «Этот автомобиль уже продан». Из-за чего такой ажиотаж?

Как вы догадались — из-за истории машины. Произведённая в 2007 году, Almera не ездила, а просто стояла в гараже. В результате в 2021 году бюджетный седанчик корейской сборки не растерял ни ресурса, ни лоска: пробег на момент продажи равнялся 3778 километрам, а состояние кузова и агрегатов осталось превосходным. Вдобавок с машиной на Авто.ру прощались как следует: в обмен на всего 550 тысяч рублей продавец отдавал пару комплектов шин, включая зимние, а также ещё кое-что по мелочи.

На всякий случай держите при себе эту ссылку. Вдруг «ниссанопад» продолжится или одна из этих машин вернётся на Авто.ру.

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Nissan Navara

Ещё один внедорожный Nissan засветился в Журнале в июне. Тогда нам удалось обнаружить пикап Navara в приятном ярко-голубом цвете. На одометре 13-летней машины значились... всего 588 километров!

Само собой, за половину лета и большую часть осени у пикапа нашёлся новый покупатель: в обмен на 2,2 миллиона рублей (июньский ценник Навары) он получил автомобиль гаражного хранения, с 2,5-литровым дизельным мотором на 174 лошадиных силы, тканевым салоном, двухзонным климат-контролем, литыми колёсами, электропакетом и кунгом поверх багажного отсека.

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Mitsubishi Lancer

Ещё один неприметный седан, но в этот раз от Mitsubishi Motors. Сентябрьское объявление о продаже базового Lancer X 2008 года выпуска, с полуторалитровым мотором провисело всего три дня, после чего продавец и покупатель «капсулы» хлопнули по рукам.

Первому, судя по всему, достались 925 000 рублей, а второму — автомобиль в состоянии нового, который больше десятилетия провёл под чехлом в тёплом гараже, намотав всего 1215 километров. Проблем по технике или лакокрасочному покрытию — ровно ноль, что подтверждалось детальными фото.

Не уверены, что в скором времени этот Lancer появится на Авто.ру снова, но искать такие находки удобнее с помощью этой ссылки. Заходите, если нравится Mitsubishi.

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Suzuki Splash

Одна из актуальных находок — компактна, но при этом любопытна! Под слоем пыли скрывается городской хэтчбек Suzuki Splash. И машиной явно не пользовались длительное время.

Описание хэтча, несмотря на краткость, сообщает главное: 1,2-литровый (86 л.с.) «Сплэш» простоял в гараже, никуда не выезжая. С 2010 года пробег автомобиля составляет 3000 километров, и это заметно, если придирчиво разглядывать фотографии. Но над ценой стоит подумать до звонка по объявлению: сегодня в эту сумму российский офис Kia оценивает топ-версию малютки Picanto. А сам Suzuki Splash 10 лет назад стоил всего 540 000 рублей.

Любите Suzuki без пробега или просто охотитесь за интересными моделями? Заглядывайте сюда — поиск мы уже настроили.

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Toyota Mega Cruiser

Обратно к Тойотам! Ведь в категорию японской «классики» без пробега попадает... харизматичный Mega Cruiser в «открытой» десантной спецификации BXD10! Не внедорожник, а красотища!

О перипетиях судьбы этой выносливой машины известно мало, а состояние идеального кузова в данном случае — результат качественной перекраски. При этом заявленный пробег автомобиля составляет 5,5 тысячи километров, а элементы небогато оформленного интерьера намекают на то, что внедорожник 1999 года больше стоял, чем ездил. Например, кресла, по которым так и плачет «перешив»: разлохмаченную обивку скорее можно принять за повреждённую временем, нежели за результат длительной и неаккуратной эксплуатации. 

То есть общение с продавцом этой Тойоты обещает быть интересным. Напомним, что под капоты рамных Mega Cruiser ставилcя безальтернативный «грузовой» турбодизель 15B-FTE объёмом 4,1 литра. Мотор развивал 155 лошадиных сил и 385 ньютон-метров тяги.

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Как насчёт покупки «капсулы времени»?

Заманчивая затея
Пусть другие купят, а я порадуюсь
#Найдено на Авто.ру
Комментарии
Комментарии1
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27 декабря 2021
Эх, попалась бы е46 или е39 такая..
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