Японские находки на Авто.ру, на которых почти не ездили

Об этом Крузаке двухсотой серии мы писали пару месяцев назад, однако редкий экземпляр гаражного хранения до сих пор не продан. Вот удача!

Внедорожник с небольшими доработками, дизельным мотором на 235 лошадиных сил и чёрным кожаным салоном был выпущен в 2013 году. Сегодня одометр Тойоты показывает всего 2329 километров, что неприлично мало для почти девятилетней машины. Цена, естественно, кусается. Если в сентябре первый (и пока единственный) владелец Land Cruiser желал расстаться с машиной за 8,9 миллиона рублей, то сейчас ценник ещё подрос. Для сравнения, абсолютно новый дизельный LC300 в версии GR Sport без учёта дилерских наценок стоит минимум 7 839 000 ₽.

Чтобы отслеживать находки подобно этой, периодически заглядывайте сюда: все капканы на интересные Тойоты (возраст, пробег, число хозяев) мы уже расставили.

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