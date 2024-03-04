В результате были приостановлены поставки, а затем и производство автомобилей, на которых устанавливались эти моторы. В список попали как несколько моделей для внутреннего рынка, так и Toyota и Lexus, поставляемые за рубеж. Например, Land Cruiser 300 и 250, Lexus LX и Toyota Hilux. Сейчас сборка автомобилей возобновлена в полном объёме.