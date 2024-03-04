Концерн Toyota объявил о перезапуске всех 14 японских предприятий, приостановленных после скандала с фальсификацией данных о дизельных двигателях. Как пишет Kyodo, пауза в работе заводов привела к снижению общих объёмов промышленного производства Японии на 7,5% — это самое большое падение со времён коронавирусных ограничений.
- О скандале стало известно в конце января. Выяснилось, что подразделение Toyota Industries, отвечающее за разработку силовых агрегатов, провело сертификацию ряда дизельных двигателей с нарушениями: на тестовых моторах использовались блоки управления, отличные от тех, которые применяются на серийных агрегатах.
- В результате были приостановлены поставки, а затем и производство автомобилей, на которых устанавливались эти моторы. В список попали как несколько моделей для внутреннего рынка, так и Toyota и Lexus, поставляемые за рубеж. Например, Land Cruiser 300 и 250, Lexus LX и Toyota Hilux. Сейчас сборка автомобилей возобновлена в полном объёме.
- По данным японского Минпрома, последнее столь же крупное падение промышленного производства в масштабах страны было зафиксировано в мае коронавирусного 2020 года. Тогда производство упало на 8%. При этом нынешнее снижение по итогам первого месяца 2024 года связывают главным образом с другим скандалом, причиной которого стала марка Daihatsu. В прошлом году её уличили в манипуляциях с системами безопасности при проведении краш-тестов, после чего в декабре Daihatsu объявила о приостановке поставок.
Для самого концерна Toyota инцидент с сертификацией может обернуться крупными штрафами и иными мерами воздействия, включая отзыв разрешительных документов на некоторые из проблемных двигателей. Местный регулятор сейчас оценивает серьёзность нарушений.
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