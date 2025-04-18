Яндекс предложил ограничить число арендных самокатов

Яндекс предлагает ввести ограничения на максимальное число арендных самокатов в каждом конкретном городе, чтобы не перегружать инфраструктуру. Должны быть введены обязательные штрафы и контроль за соблюдением правил. Сейчас эти функции по большей части выполняют операторы, но со временем они частично будут переходить городским властям. Для облегчения контроля, в том числе и при помощи камер, самокаты уже оснащаются крупными номерными знаками.