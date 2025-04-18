Яндекс предложил ограничить число арендных самокатов

Кикшеринговый оператор Яндекс сформулировал основные принципы регулирования использования арендных самокатов, что должно повысить безопасность сервиса. Среди них, к примеру, ограничение числа СИМ в парках и обязательные штрафы. Предложения будут направлены властям регионов и в другие кикшеринговые сервисы.
- Яндекс предлагает ввести ограничения на максимальное число арендных самокатов в каждом конкретном городе, чтобы не перегружать инфраструктуру. Должны быть введены обязательные штрафы и контроль за соблюдением правил. Сейчас эти функции по большей части выполняют операторы, но со временем они частично будут переходить городским властям. Для облегчения контроля, в том числе и при помощи камер, самокаты уже оснащаются крупными номерными знаками.
- Во всех городах, по мнению оператора, необходимо внедрять системы верификации и проверки возраста. Это исключит использование СИМ детьми и подростками. По мнению Яндекса, одним из способов может стать верификация через Госуслуги. В Москве сейчас проводится эксперимент по применению с этой целью портала Mos ID, и по данным оператора, за первый месяц в Яндекс Go таким способом авторизовалось более 190 тысяч пользователей. Удалось отсеять около 17 тысяч несовершеннолетних.
- Наконец, Яндекс предлагает централизованно снижать максимальную скорость самокатов на аппаратном уровне. Три крупнейших оператора уже сделали это превентивно: накануне сообщалось, что их СИМ не смогут разгоняться быстрее 20 км/ч. Ограничение в сервисе считают необходимым до момента появления развитой инфраструктуры, которая позволит увеличить скорость.
Ранее в Яндексе заявляли, что электросамокаты из средства развлечения превращаются в новую категорию городского транспорта. Их всё чаще используют как альтернативу такси или автобусам.
Как считаете, дельные предложения?
Да, стоило бы всем взять на заметку
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Запретить, да и всё
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